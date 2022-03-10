彰化秘境石牌坑步道 3月20日辦健行還可領盆栽

想一窺彰化市八卦山區秘境「石牌坑親水生態步道」嗎？彰化市公所訂3月20日（日）舉辦健行活動，市長林世賢歡迎民眾攜伴帶眷參加，進行深度的自然體驗綠林生態之旅，參加民眾還可以領取兩株杜鵑花及桂花。

市長林世賢說，位於彰化市東區八卦山的「石牌坑」，是四面佛寺附近的小溪流，因長年都有湧泉而孕育了豐富的生態，石牌坑親水步道內除保有原始自然景觀，更有豐富的動植物，包括黃綠澤蟹、台灣鳯蝶、密毛魔芋、螢光蕈、台灣米蝦、樹蛙、人面蜘蛛等，再加上環境清幽涼爽，蟲鳴鳥叫，徜徉其間彷彿置身世外桃源。

為了讓更多民眾分享此一秘境，經立委黃秀芳爭取中央近兩千萬元補助，由彰化市公所與水保局南投分局攜手打造「石牌坑親水生態步道」，前年完成第一期環境改善工程，因渾然天成，並有終年不斷水脈，採自然生態工法施工，去年獲有「台灣建築界景觀工程奧斯卡獎」之稱的「2021建築園冶獎」殊榮。第二期工程也將在近期完工。