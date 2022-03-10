結婚60年叫鑽石婚 竹山地理老師蔡武男夫婦同切蛋糕

家住竹山鎮的地理老師蔡武男，退休後仍桃李滿天下，去年和妻子陳秀雲結褵滿60年，今天在九族文化村接受縣府白金鑽石金婚暨長青敬老的楷模表揚，談到夫妻相處之道，最重要是相互溝通了解，感情就能長長久久；南投縣政府指出，今天同時向全縣1076對結婚滿50年、60年及70年的正港白頭偕老結髮一輩子的恩愛佳偶獻上最大的祝福。

林明溱表示，去年適逢新冠肺炎本土疫情影響，因而停辦年度金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨長青、敬老、老人團體各類楷模表揚，今天不但於日月潭盛大補辦，面對29對結婚滿70年的白金鑽婚夫妻、349對滿60年的鑽石婚及698對滿50年的金婚賢伉儷，很高興在疫情趨緩，且縣內長輩疫苗接種率大幅提高下，排除萬難選擇春暖花開的時節補辦。

鑽石婚伉儷蔡武男、陳秀雲結婚滿60年，昨天更在縣長林明溱見證下，代表點燃喜燭同切福氣蛋糕，被問到有沒有吵過架，都是83歲的兩人雙雙猛點頭說，「當然有啊！牙齒舌頭這麼親近都會「相咬」了何況是夫妻」，人人都有脾氣，「起冤家」意見不合一定難免，重要的是氣平了要懂得互相溝通諒解。