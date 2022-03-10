竹山鎮三月殺蟲季消滅荔枝椿象 實施全鎮噴藥作業1個月

每到3月的殺蟲季，竹山鎮公所為以化學手段防治荔枝椿象病蟲害，即日起針對全鎮進行噴藥作業1個月，希望能減少荔枝椿象在居住環境、民生用品上的產卵困擾，讓居民生活可以放心，農民能夠安心種植，3月30日前從市區到郊區將持續進行噴藥殺椿象，希望能將荔枝椿象趕出竹山。

竹山鎮公所表示，農業鄉鎮為避免往年椿象肆虐情況，有效防治荔枝椿象危害，過去透過各里里長協助，在每一棵樹懸掛一張蜂卵卡，而每一張蜂卵卡平均可釋放100逾隻的平腹小蜂，希望透過釋放天敵「平腹小蜂」，降低荔枝椿象的繁殖密度，今年竹山鎮公所購入荔枝椿象防治車，將前進到各里展開噴藥作業。

3月殺蟲季，只見工作人員全副武裝，拿著噴頭，針對鎮內荔枝樹、無患子樹、龍眼樹等公共區域的無患子科樹種，開始進行荔枝椿象防治作業，預計實施一個月，從即日起到月底，從市區出發到郊區，全鎮公共領域都會確實噴藥，希望今年能讓荔枝椿象成蟲還沒交配產卵就進行防治。