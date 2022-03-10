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大甲農路嚴重破損影響安全 市議員施志昌爭取百萬修繕

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取逾百萬修繕，預計今年4月底可完工。記者劉柏均／翻攝
台中市議員施志昌爭取逾百萬修繕，預計今年4月底可完工。記者劉柏均／翻攝

台中大甲孟春里日南段885-14地號旁農路破損，嚴重影響民眾農機具出入、排水及用路安全，里長黃湘榕與居民向市議員施志昌反映，去年會勘路況後，於今年編列預算動工修繕，投入約143萬，預計4月底即可完工。

台中大甲孟春里日南段885-14地號旁農路，因下方鋼筋混凝土管老舊而嚴重破損，嚴重影響民眾農機具出入、排水及用路安全，里長黃湘榕與居民向市議員施志昌反映，於去年會勘路況，今年編列約143萬元預算投入修繕，目前已開始施工，預計4月底完工。

台中市議員施志昌表示，這條農路是鄰近農民進出的重要道路，更是孟春、龍泉里之間的必經道路，十多年來路面早已破損不堪，路基流失也讓用路人暴露在危險之中。

施志昌提到，這一次除了鋪設新的路面之外，也有新設擋土牆來防止路基流失崩塌，去年會勘完，今年編列預算，馬上請水利局來施作，盡速給附近的鄉親農民一條安全行走的道路。

水利局表示，此農路因道路下方鋼筋混凝土管老舊，且道路兩旁無擋土設施，路基損壞，影響農路使用及安全性，計畫於下邊坡新設置擋土牆，並復舊既有RCP管，總費為143萬，現已開始施工，預計最快4月底可以完工，維護農路人車安全及排水暢通。

台中大甲孟春里日南段885-14地號旁農路，因下方鋼筋混凝土管老舊，導致農路破損，嚴重影響民眾用路安全。記者劉柏均／翻攝
台中大甲孟春里日南段885-14地號旁農路，因下方鋼筋混凝土管老舊，導致農路破損，嚴重影響民眾用路安全。記者劉柏均／翻攝

農民 水利局

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