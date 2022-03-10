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集集樟腦出張所修復動工 打造歷史文創旅遊空間

中央社 / 南投縣10日電

南投縣僅存的集集樟腦出張所今天動工修復，預定明年3月完成第1期工程，透過文化資產場域活化再利用，連結集集地區歷史脈絡與當代生活需求，打造為特色歷史文創及旅遊空間。

「集集樟腦出張所建築群」2019年登錄為歷史建築文化資產，主管機關為南投縣政府文化局，透過集集鎮長陳紀衡積極向中央爭取經費，獲文化部補助約新台幣1億6000萬元，鎮公所自籌4000萬元，第1期修復工程今天開工，預定明年3月完成，全案共分3期執行修復。

陳紀衡出席典禮致詞說，集集樟腦出張所建築群共有11棟建築，是全台唯一保存最完整的樟腦出張所，極富歷史文化價值，全案不僅以修復台灣僅存規模完整的樟腦出張所建築群為目標，更希望透過文化資產場域活化再利用，連結集集地區歷史脈絡與當代生活需求。

陳紀衡表示，「出張」是日語出差之意，集集樟腦出張所於1898年設立，曾是連結水里、信義樟腦產業的物流中心，日治時期負責樟腦業務的人在此出差辦公，修復後重現出張所原有運作型態。

陳紀衡說，除展示產業機具、文史主題，並規劃局部空間還原歷史現場成為提煉樟腦主題的差旅空間、農食文創產品區、餐飲區、藝文駐村及表演等多元空間使用，展現文資保存與觀光旅遊多重目標，讓遊客能真正進入出張所體驗藝術、產業，成為具特色的文創聚落。

執行工程的建築師景雅琦說，首期先整修磚造宿舍區與周邊2棟木構建物，預計明年3月完工，除修復歷史建築賦予新使命，還整合交通動線、再利用設施、公車亭、景觀、照明，並導入生態、節能、減廢、健康的綠建築指標，打造具人文歷史、綠色環境、經濟循環的友善文創園區。

歷史建築 集集

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