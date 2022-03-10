影／中二中活動中心漏水老舊 砸2500萬元修繕

今年邁入百年學校的台中市立台中第二高級中學，師生經常使用的活動中心中正堂天花板漏水、破損不堪，立法院副院長蔡其昌邀集相關單位今會勘，向中央爭取1800萬元、地方自籌700萬元經費修繕中正堂，預計暑假動工、12月完工。

台中二中活動中心使用近40年，天花板漏水破損、地板老舊汙損，嚴重影響學生安全。今天上午，蔡其昌邀集國教署主秘王鳳鶯、立法委員莊競程、台中市教育局專員劉佳鑫、台中市議員何敏誠、賴佳微等人前往會勘，並以專案補助解決學校所遇問題，讓學生有舒適的學習環境。

蔡其昌表示，孩子的教育沒有中央和地方之分，讓台灣的孩子有一個舒適的讀書環境是每一個政治工作者該做的事情，活動中心使用頻率高，老舊設施對孩子們的安全造成疑慮，解決問題才能讓老師以及孩子有一個舒適安全的環境，家長才能夠放心，這也是送給台中二中百年校慶的禮物。

教育部國民及學前教育署主任秘署王鳳鶯指出，此次校方編列總經費約2500萬元，中央補助1800萬元、中市教育局自籌700萬元，將進行屋頂更新、球場工程、其他工程還包括燈光改善、天花板重新鋪設、舞台整修、門窗更新、牆面設施整理及觀眾席椅子更換等，預計暑假動工、今年12月完工。

立法委員莊競程表示，他關心學校教學環境品質與設施安全，包括台中二中等北區、北屯區多所高中、國中小，礙於經費不足，出現操場年久失修，損壞情形嚴重，去年爭取上億經費改善多所學校設備及運動環境，今年度也爭取台中二中操場改善，讓學生有優質的學習埸所，使用安全無虞。