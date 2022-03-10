聽新聞
test
0:00 / 0:00
集集樟腦出張所今第一期開工修復 預定明年3月可完成
南投集集樟腦出張所與日式建築群，曾是連結水里、信義樟腦產業的物流中心，目前共有11棟建築，是全台唯一保存最完整的樟腦出張所，極富歷史文化價值，獲得文化部1.6億元補助，由公所自籌4000萬元，未來將分三期展開出張所園區修復工程，上午舉辦開工祈福典禮，預定在明年3月完成第一期工程，希望成為南投具特色的文創聚落群，促進在地觀光產業。
鎮長陳紀衡說，樟腦出張所是台灣僅存、規模完整日式宿舍群，建於西元1898年日治時期，日人在此設置專辦區域內樟腦採治及販賣業務的「集集樟腦出張所」；當時樟腦製造主要「腦灶」方式用柴火蒸餾樟樹，所需時間約為24小時，冷卻後樟木蒸汽形成白色凝固腦沙與腦油，由挑夫送至出張所集中，再利用集集線運送至台北的總工廠精緻後才是最終成品，一度是林務局的員工宿舍，至今已有100多年歷史。
集集鎮公所表示，集集樟腦出張所設立於1898年「出張」是日語出差之意，日治時期負責樟腦業務的日本人在此出差辦公，修復後將重現樟腦出張所原有的運作型態，除展示相關產業機具及文史主題，並規畫局部空間還原歷史現場為提煉樟腦主題的差旅空間、農食文創產品區及餐飲區、藝文駐村及表演等多元空間使用。
陳紀衡指出，未來分為三期工程修復，第一期工程主體修復為F、K、J棟，預計於年後開工，工程為期一年，盼未來各場域完工後，成為集集鎮民欣賞展覽、喝咖啡，重溫歷史記憶的好去處；建築師景雅琦表示，集集樟腦出張所除將歷史建築修復賦予新使命外，還整合周圍交通動線、再利用設施、公車亭、景觀、照明並導入生態、節能、減廢及健康的綠建築指標，成為在地深度旅行亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言