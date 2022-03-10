鹿港藝術村駐村藝術家長年不變 今年首度大換血

鹿港桂花巷藝術村長期開放讓各地藝術家申請駐村創作，不過部分藝術家長年不變，鹿港鎮公所調整遴選辦法，規定駐村不能超過兩年，因此今年首度大換血，罕見的所有藝術家全換人，經遴選原本可供10人進駐空間只有6位藝術家獲選，但有藝術家認為兩年太短，發揮有限，應該拉長期限。

鹿港日式宿舍群自2010年整修之後，蛻變為桂花巷藝術村，開放藝術家申請，公所無償提供空間創作，是縣內最早的群聚藝術工作坊，孕育出各大美展得主，因人潮多，許多藝術家也打響知名度。

鹿港藝術村藝術家每年遴選，今年已第十七屆，由鎮公所委請專家學者組成甄選委員會，鹿港公所指出，審查會考量藝術質量、申請者的作品獨特性、豐富性及資源公共性等。不過有的藝術家年年獲選，最久的超過10年，也引發地方不同看法，認為應該扶植其他新人。

鹿港公所文化所長沈蔓玲說，為讓更多人享有公家資源，並讓藝術村呈現不同樣貌，3年前遴選辦法修改，藝術家最多只能連續駐村兩年，考量團體駐村可呈現的成效有限，也決定今年不受理團體申請。

今年藝術村首度大換血，包括刺繡、漆器、銀器、寺廟繪畫等領域，但舉辦了兩次遴選錄取6人仍不足額，沈蔓玲表示，評審委員認為應維持相當程度藝術性與特殊性，多出的空間可能會提供申請展演，或再做其他規劃。

傳承獅頭製作的獅公館工坊駐村連續13年，被稱「國寶獅王」施竣雄因遴選辦法今年暫停駐村，他說，駐村多年曾被懷疑是否與評審熟識，實際上並非如此，他長時間駐村其實壓力大，須不斷努力呈現新東西，他認為2年條款不合理，時間太短會讓人不敢做長時間的規劃與大規模布置。