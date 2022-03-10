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友達董事長拜會盧秀燕 將加碼投資台中擴廠

中央社 / 台中10日電

友達光電董事長彭双浪日前拜會台中市盧秀燕，表達將於台中加碼投資新台幣逾千億元，擴建新世代廠房。中市府表示，將協助媒合人才、拓展交通，讓企業安心擴產。

台中市政府今天發布新聞稿表示，友達光電公司今年2月宣布，將在中科后里園區擴建新世代廠房，投資新台幣逾千億元，興建8.5代線級新廠，預計2025年投產。

彭双浪日前拜會台中市政府，由盧秀燕率市府副秘書長陳如昌、經濟發展局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊等人接待，討論投資相關事宜。

彭双浪會中表示，考量全球面板產業產生地域性變化及結構性改變，為鞏固高階IT面板地位，並對下一世代新顯示技術Micro LED（微發光二極體）展開佈局，選擇加碼台中投資。

彭双浪指出，規劃於友達后里L8B廠旁興建8.5代線級新廠，尤其中市府在后里區加速推動各項建設，當地人口也逐步成長，相信在市府行政協助下，擴廠將更為順利。此外，彭双浪也分享當時在台中蓋廠吸引便利商店進駐，光是賣便當就是全台營收最高，為地方帶來豐沛商機。

盧秀燕說，歡迎友達光電來台中設廠，市府去年推動台中水湳再生水廠，每日供應1萬噸再生水，其中供應友達再生水每日9400噸，感謝友達投資、看見台中。

盧秀燕表示，友達是典範企業，不僅發展經濟，也深耕節水、節電等環保面向，善盡社會責任令她十分欽佩，市府將協助媒合人才、拓展交通，讓企業安心擴產。

盧秀燕 台中市 后里

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