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中橫便道巨石砸毀後通車 今再開放3.5噸以上車輛行駛

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
中橫便道即日起開放3.5噸以上至17噸的空車通行。圖／公路總局提供
中橫便道即日起開放3.5噸以上至17噸的空車通行。圖／公路總局提供

台8臨37線中橫便道17.2公里處德基路段，橋梁於2月21日遭崩落巨石破壞，公路總局積極搶通，先恢復大梨山居民3.5噸以下小型車及豐客865路公車通行，監測橋面無受損加劇情形，即日起開放3.5噸以上至17噸的空車通行，其餘載貨的大型車則呼籲改行台14甲線，經由合歡山路段前往梨山。

公路總局表示，為盡早恢復至中橫便道管制規定之17噸以下大貨車可載貨通行，自3月14日至4月8日，將進場搶修，因修復程序十分繁複且需儘可能搶在雨季前完成，故將每日7時、12時及16時30分等3通行時段調減為2時段（7時及16時30分）。期間，清明假期將暫時恢復3班通車供民眾返鄉祭祖。

另後續如有必要，則將再限縮為每日僅開放早班7時供通行，與時間賽跑進行搶修，盼7月大梨山水果旺季時可正常運輸。搶修期間，難免影響通行，請大梨山居民體諒並請預為因應。

目前中橫便道17.2公里處受損橋面已鋪設鋼板，公路總局呼籲民眾行經該路段時放慢車速、注意車前狀況並與前車保持適當距離，小心通過。因橋梁受重創，故中橫便道如遇天候狀況不佳或有雨情時，為安全起見，將封閉道路管制通行，造成通行不便，請用路人多多包涵。

中橫便道即日起開放3.5噸以上至17噸的空車通行。圖／公路總局提供
中橫便道即日起開放3.5噸以上至17噸的空車通行。圖／公路總局提供

中橫 梨山

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