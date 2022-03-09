躺麥田看飛機！大雅麥田地景互動裝置藝術節12日登場

大雅麥田地景互動裝置藝術節，將於3月12日至31日止，舉辦為期20天的麥香藝術饗宴，於潭雅神自行車道11.9公里處(統一飯店往南)麥田舉辦；麥鄉休閒農業觀光協會理事長張樸勻表示，麥田除有麥田迷宮外，還有鐵雕作品「麥田石虎」及「巨鷹」可拍照打卡，希望以藝術結合地景，帶動潭雅神觀光。

張樸勻表示，此次場地與農夫達成契作協議，整合在地青年，將公共藝術概念融入麥田，希望民眾可透過文化節體驗麥田，又不會造成農民大量損失，於是與農友取得共識，遊客體驗造成的損失，會由主辦單位補償，讓農友提高協助活動意願。

張樸勻指出，今年大雅小麥文化節僅有1至2天，遊客恐找不到可遊憩的點。此次麥田地景互動裝置藝術節規劃有20天的時間，遊客可到漫步在麥田迷宮中，也可倒臥在麥田中仰望藍天，欣賞飛機經過的美景；現場更有麥田魚旗、飛天巫婆麥穗創作，及巨型鐵雕創作可拍照打卡，假日則有市集可逛，團體還可預約導覽及收割小麥等遊程規劃。