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躺麥田看飛機！大雅麥田地景互動裝置藝術節12日登場

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
大雅麥田地景互動裝置藝術節鄰近清泉崗機場，時不時可看見飛機自頭頂藍天飛過。記者劉柏均／攝影
大雅麥田地景互動裝置藝術節鄰近清泉崗機場，時不時可看見飛機自頭頂藍天飛過。記者劉柏均／攝影

大雅麥田地景互動裝置藝術節，將於3月12日至31日止，舉辦為期20天的麥香藝術饗宴，於潭雅神自行車道11.9公里處(統一飯店往南)麥田舉辦；麥鄉休閒農業觀光協會理事長張樸勻表示，麥田除有麥田迷宮外，還有鐵雕作品「麥田石虎」及「巨鷹」可拍照打卡，希望以藝術結合地景，帶動潭雅神觀光。

張樸勻表示，此次場地與農夫達成契作協議，整合在地青年，將公共藝術概念融入麥田，希望民眾可透過文化節體驗麥田，又不會造成農民大量損失，於是與農友取得共識，遊客體驗造成的損失，會由主辦單位補償，讓農友提高協助活動意願。

張樸勻指出，今年大雅小麥文化節僅有1至2天，遊客恐找不到可遊憩的點。此次麥田地景互動裝置藝術節規劃有20天的時間，遊客可到漫步在麥田迷宮中，也可倒臥在麥田中仰望藍天，欣賞飛機經過的美景；現場更有麥田魚旗、飛天巫婆麥穗創作，及巨型鐵雕創作可拍照打卡，假日則有市集可逛，團體還可預約導覽及收割小麥等遊程規劃。

提到為何製作3米寬大型鐵雕「巨鷹」作品？張樸勻說，早期驅趕麻雀需仰賴老鷹幫忙，現在鷹隻減少，就用「巨鷹」象徵驅趕麻雀；2隻大小石虎則代表守護麥田。

飛天巫婆麥穗創作。記者劉柏均／攝影
飛天巫婆麥穗創作。記者劉柏均／攝影
麥鄉休閒農業觀光協會理事長張樸勻說，早期驅趕麻雀需仰賴老鷹幫忙，現在鷹隻減少，就用「巨鷹」象徵驅趕麻雀。記者劉柏均／攝影
麥鄉休閒農業觀光協會理事長張樸勻說，早期驅趕麻雀需仰賴老鷹幫忙，現在鷹隻減少，就用「巨鷹」象徵驅趕麻雀。記者劉柏均／攝影
3米寬大型鐵雕「巨鷹」，就像翱翔在麥田間驅趕麻雀。記者劉柏均／攝影
3米寬大型鐵雕「巨鷹」，就像翱翔在麥田間驅趕麻雀。記者劉柏均／攝影

裝置藝術 石虎 藝術節

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