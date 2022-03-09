中市首座基督教專區納骨塔 14日開放申請

台中市南屯區第一花園公墓懷恩榮美納骨塔（榮美殿）原為私人經營，專供基督徒使用的納骨塔，因產權爭議，台中市民政局經拍賣程序合法取得所有權，並斥資近1350萬元，依建築、消防法規設置合法新櫃位，今年2月14日正式啟用，包括個人骨灰櫃2088個、雙人骨灰櫃135個及骨骸櫃104個，3月14日將全面開放民眾申請使用。

民政局長吳世瑋指出，去年7月開工榮美殿進行室內裝修，市府尊重原使用者宗教信仰，館內設計延續基督教信仰方式，提供使用者追思親人，實踐宗教信仰自由的多元文化價值。

今年1月18日在取得建築物室內裝修合格證明，於2月14日正式啟用，除滿足民眾治喪需求，也全力提升殯葬服務品質。

民政局說明，啟用後一個月內，開放原存放者家屬申請遷入新櫃位，預計3月14日將全面開放民眾申請，提供不同宗教信仰族群更多元的服務，未來將視民眾申請情形及榮美殿依法可設置櫃位數量，再衡酌增設新櫃位，致力圓滿往生者最後一哩路。

台中市生命禮儀管理處說明，欲申請民眾平日上午8時至下午5時，可至台中市南屯區第一花園公墓(台中市南屯區文山南巷901號)中台福座櫃台現場申辦，相關申辦應備資料可至生管處官網( https://reurl.cc/Qjo3Vb )查詢，亦可撥打服務電話04-23801137洽詢。