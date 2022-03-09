原梧棲官吏派出所及宿舍群古蹟修復 獲台灣景觀大獎

台中市定古蹟「原梧棲官吏派出所及宿舍群」修復暨再利用工程案，榮獲2021第九屆台灣景觀大獎佳作，台中市文化局長陳佳君出席領獎，表示將繼續推動文資修復及活化再利用，讓民眾親近珍貴的歷史資產，享受高品質的文化生活。

陳佳君指出，「原梧棲官吏派出所及宿舍群」座落在梧棲老街，興建於1899年，混合日式木造建築空間和鋼筋混凝土補強磚造建築的特殊形式，經過清水大地震考驗仍完好無損，不論構造工法、建築材料、乃至立面裝飾的造型語彙，都反映出震災後建築改良趨勢及建築裝飾潮流，極具技術史保存價值。

經市府爭取中央補助及編列市府配合款，自105至107年共6,300萬元，將四棟不同年代興建的主體建築和防空洞進行原貌修復，並於109年完成整體修復工程。

此外，這座古蹟建築群命名為「梧棲文化出張所」，是全台首家提供民宿的古蹟活化亮點。營運團隊善用歷史空間特性與戶外庭園景觀環境，提供餐飲服務，舉辦藝文展覽、講座和文創市集等，活潑營造歷史氛圍。

文化局說明，「原梧棲官吏派出所及宿舍群」連結山牆處，保留著舊有的防禦槍孔，修復時特別把槍孔處周圍向外偏移以木押條框出範圍，山牆表面風化及灰縫劣化的部分再以水泥砂漿粉光修復，保留局部清水磚面，凸顯槍孔的特色。