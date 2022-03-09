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季節交替 櫻花道、小葉欖仁林 大葉大學處處是美景
春天季節交替，可以賞櫻，也可欣賞小葉欖仁落葉枯枝之美，彰化縣大葉大學不只校門口就有整排櫻花道，還有小葉欖仁林的落葉景象很吸睛，吸引不少民眾來拍網美照、婚紗照。
位於大村鄉八卦山脈上方的大葉大學曾榮獲綠色大學評比全台私校第一的綠色校園，目前櫻花正盛開，從校門到圖書館、宿舍區，到處都可以欣賞到美麗的櫻花，校內種植的櫻花包括山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻等11種櫻花陸續盛開，尤其是圖書館後方的「櫻花步道」全長約近400公尺。
而管理大樓東側小葉欖仁林是連接管理學院及工學院的林蔭步道，因日前至今幾波寒流，小葉欖仁樹的葉子也紛紛落下，形成地上的落葉相映上方蒼勁枝條，別有韻味，吸引師生和民眾常駐足拍美照，到了3月底、4月初小葉欖仁又會冒出新芽，又有另番氣象。
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