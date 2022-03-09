東勢林管處聯合4處工作站贈樹苗 吸引逾千民眾排隊領取

林務局東勢林管處今早聯合4個工作站，同步舉辦贈苗活動，共送出17種、1900株樹苗，逾千人參與，現場同時辦理植樹教學及林業政策、廉政宣導，讓民眾領苗同時也增進林業小常識。

東勢處今年首度舉辦同步贈苗活動，分別在豐原區處本部大門前、東勢區雙崎工作站、和平區公所前廣場、和平區大棟派出所以及南投縣仁愛鄉紅香派出所，其中處本部、雙崎工作站及和平區公所3場次，特別贈送林管處苗圃培育的原生種土肉桂；土肉桂葉片含有豐富的肉桂醛成分，具有良好殺菌效果及抗氧化防腐特性，也可提煉精油，廣受民眾喜愛。

東勢林管處表示，今年植樹月主題「森活的碳循」，是希望能夠鼓勵民眾多種植樹木，透過樹木的生物固碳作用，將空氣中的二氧化碳固定在植物體內，減少空氣中二氧化碳的含量，達到減碳的效果；為達到減碳及減塑目標，今年贈送樹苗都是使用可生物分解苗袋來盛裝樹苗，民眾在種植時可連同樹苗根部土球一起種植在土裡，透過土中原有天然微生物進行分解，無塑化劑殘留疑慮。