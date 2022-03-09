台中太平山區枇杷果實累累 系列採果農遊活動開跑

台中太平區的枇杷熟了！大湖桶山區的枇杷園裡滿是套了袋的枇杷果實，沉甸甸的壓彎了樹枝頭。區公所和區農會今共同宣布，太平枇杷季系列活動今起開跑，歡迎大家到太平採果、遊玩，還有枇杷蜜餞、喉糖、酵酵等許多副產品可供選購。

區農會總幹事余文欽說，去年九、十月因氣候高溫導致部分枇杷開花期授粉不良，使得今年的枇杷收成略受影響，但在農民細心的照料下，整體品質仍更勝往年，顆顆都碩大、汁多又香甜。

區長許貴芳表示，太平枇杷產季每年三、四月是高峰，也是枇杷果實最為香甜可口的時候，這兩年受新冠肺炎疫情影響，無法舉辦大型園遊會活動，也讓農民的枇杷收入受影響。所幸目前疫情趨緩，因此合區農會共同規畫了太平枇杷節系列活動，共同行銷在地農產業。

系列活動是：12日的枇杷野餐同樂會、19日的枇杷嘉年華、24日的枇杷評鑑會、27日的枇杷產業文化活動、4月2日的枇杷聖大健行活動，以及19日至4月3日的農遊太平活動。

枇杷野餐同樂會有可口枇杷味的網美風「枇杷野餐布置競賽」、枇杷雷射雕刻藝術創作DIY以及填問券抽大獎等，19日的枇杷嘉年華有枇杷巧妝爭奇鬥艷枇杷彩妝嘉年華等。農遊太平則可以來趟體驗品嘗鮮採枇杷、蘆薈特色餐的美食之旅，以及買菸場古農莊老樟樹巡禮、枇杷生態導覽套栽培管理解說輕旅行。