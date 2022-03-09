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議員楊典忠質疑清水社住問題 中市府回應未曾納入開發

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市新任新聞局長鄭照新今天中午由副局長黃傳榜、主秘陳瑜陪同，拜訪市議員楊典忠。圖／中市議員楊典忠提供
台中市新任新聞局長鄭照新今天中午由副局長黃傳榜、主秘陳瑜陪同，拜訪市議員楊典忠。圖／中市議員楊典忠提供

台中市新任新聞局長鄭照新今天中午由副局長黃傳榜、主秘陳瑜陪同，拜訪市議員楊典忠，楊典忠針對中二選區立委補選到今天的清水社宅問題提出質疑，中市府說明，前任市長林佳龍和現任市長盧秀燕任內，清水鰲峰段土地都未曾納入社宅開發基地及戶數目標。

市議員楊典忠說，108年盧秀燕市長上任後台中市議會召開第一次大會，市府提送原清水分局舊宿舍位於鰲峰段490、491、495、496、497、506、507、508、512、519地號之公有土地處分案，當時他就要求市長懸崖勒馬，不要一上任就當敗家市長，雖然財政局到現在還沒出售土地，但是明明說要列入長期評估基地，怎麼3年後的今天卻推給前朝，市府的心態可議。

楊典忠表示，清水社宅舊址閒置3年，他要求在中區興中街的大火正凸顯台中市社會住宅需求的重要性，市政府有必要給台中市的租屋市民們一個安全的住宅環境， 也呼籲盧秀燕市長，要求都發局多蓋一些社會住宅給需要租屋的市民們。

台中市住宅發展工程處表示，社會住宅興辦均須辦理先期規畫評估可行後，透列預算才可開發，鰲峰段土地經辦理先期規劃評估後，基地內公私有土地權屬及巷道繁雜問題，建議不適合優先開發社會住宅，因此前任市長林佳龍任內即考量先期規劃評估建議，以及推動社會住宅財務困難，以區域需求量高的公有權屬土地(無地上物及道路)優先推動，才能發揮社會住宅政策的最大成效，因此裁定清水區鰲峰段基地不列入優先開發社會住宅基地，改列長期評估基地。

住工處表示，納入長期評估基地者屬可行性低的備選土地，必須待當時評估開發「限制條件」改變後，才會考慮正式納入開發基地，前市長和現任市長任內，清水鰲峰段土地均未曾納入社宅開發基地及戶數目標。

社會住宅 台中市 社宅

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