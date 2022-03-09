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餐飲業者到台中啟明學生餐廳做料理4年 視障生享用美食

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
餐飲業者組成愛心公益團，今天到台中啟明學生餐廳，做料理讓學生享用。圖／台中市啟明學校
餐飲業者組成愛心公益團，今天到台中啟明學生餐廳，做料理讓學生享用。圖／台中市啟明學校

餐飲業陳先生從107年起，號召旗下分店的店長組成愛心公益團到台中啟明學生餐廳，親手做壽司讓學生有機會可以吃到異國料理，公益團體今天中午再度到啟明學校做料理，讓視障學生享用美食，學生吃得很滿足。

台中啟明學校表示，學生雖然有半數受限於視覺障礙，但其他感官知覺能力有些特別敏銳，多數學生家境比較弱勢，一天要吃3餐都成問題；陳先生率領愛心公益團隊親手做壽司，讓無法吃到不同國家料理的學生，能有機會品嚐到日式料理的美味，學生吃到壽司後都說好吃。

今天中午的加菜公益活動，陳先生奔走號召與協調廠商，將須使用的爐具請廠商先送到學校，讓學生們享用安全的美食，自己親自先到本校清洗爐具2小時，確認機具狀況妥當後，又繼續不斷地號召朋友，有錢出錢，有力出力的投入此次公益。

他聽到啟明學校田徑隊的學生，平常重訓與體能練習須多補充蛋白質與鈣質等營養，且正值青春期在發育，原先預計協助募集100箱的保久乳致贈田徑隊，陳先生奔走與朋友大力相挺之下，共募集到182箱保久乳捐贈。

陳先生今天邀集台北德芳美早餐店上楓分店提供草莓三明治120份、井鍋燒麵南投草屯總部提供原味烏龍麵120碗，和他經營的大塊先生美式炸雞提供200份雞排供啟明學校師生午餐加菜享用。

餐飲業者組成愛心公益團，今天到台中啟明學生餐廳，做料理讓學生享用。圖／台中市啟明學校
餐飲業者組成愛心公益團，今天到台中啟明學生餐廳，做料理讓學生享用。圖／台中市啟明學校
餐飲業者組成愛心公益團，今天到台中啟明學生餐廳，做料理讓學生享用。圖／台中市啟明學校
餐飲業者組成愛心公益團，今天到台中啟明學生餐廳，做料理讓學生享用。圖／台中市啟明學校

壽司 愛心

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