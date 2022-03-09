伊達邵組合屋電路老舊恐釀災 慈濟伸援改善供電系統

921大地震後日月潭伊達邵設置組合屋社區，安置受災邵族居民，至今已超過20年，仍有30多戶居民居住，但臨時建築電路老舊雜亂，有公共安全之虞。慈濟慈善事業基金會今天拜會縣府，將協助改善組合屋用電安全，縣府表示願全力協助，改善組合屋居住品質。

南投縣議員石慶龍今天陪同慈濟慈善事業基金會主任呂芳川及志工至縣府拜會，對伊達邵921組合屋用電安全議題和縣府討論。呂芳川說，邵族組合屋社區設置超過20多年，社區用電線路老舊雜亂，不足居民用電需求，且單一供電線路容易出現超載，恐有公共安全疑慮，如能排除困難，基金會將儘快協助社區改善。

邵族組合屋社區土地是觀光文化遊憩用地，管理單位為縣府，改善計畫需縣府協助，原民會公建處處長劉維哲也到場參與討論。

邵族居民表示，921大地震時房子倒了，他們搬到伊達邵組合屋居住，但因是暫時安置區，所有用戶共用一個電表，用電度數驚人，在累進電價費率下，使得每期總電費動輒4萬元。3年前在環保團體協助下，廠商協助施設太陽能板，加上向台電申請裝設智慧電表，才降低整體電費。

石慶龍也希望原民會盡快核定延宕10多年的邵族文化復育園區案，因園區案未核定，組合屋居民只能從暫住變成長住20多年的窘境，希望在公部門協力下，早日讓邵族族人安居生活。