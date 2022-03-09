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南投埔里北安里失智據點喬遷 移往殘福大樓3樓

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣北安里失智社區服務據點今喬遷，移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心（殘福大樓3樓）。圖／台中榮民總醫院埔里分院提供
南投縣北安里失智社區服務據點今喬遷，移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心（殘福大樓3樓）。圖／台中榮民總醫院埔里分院提供

南投縣埔里鎮北安里失智社區服務據點，4年前設立與北安里集會所，由台中榮總埔里分院協助關懷當地長輩，延緩老化，唯該場域老舊也較狹窄，經該院與縣府協調，今起喬遷至南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心，持續為地方服務。

台中榮民總醫院埔里分院指出，該分院致力營造失智友善社區，2018年7月在北安里、南門里設立服務據點，除推廣失智症衛教知識，更安排運動、認知促進、音樂、藝術及園藝等課程，帶長輩活動筋骨，並增進社交互動，維持人際交流。

其中，北安里失智社區服務據點位在北安里集會所，但該場域空間較狹窄，建物及設備也已老舊，環境狀況欠佳，經該分院與縣府社會處協調，改移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心（殘福大樓）3樓，並於今辦理喬遷典禮。

台中榮總埔里分院院長徐慰慈表示，該院非常重視失智症領域的照護，而北安里服務據點遷址後空間更寬敞、明亮，且擁有完善的無障礙設施，後續將可規劃更多元的活動持續提供服務，將能提升當地失智照護的量能。

該分院精神科主任呂明憲則說，經實際照顧失智患者經驗發現，有接受認知促進服務的個案相較於未接受者，其退化、失能狀態明顯延緩，能維持良好身心狀態及生活品質，建議長輩治療不應以藥物治療為主軸，而是要走出家門多交流活動。

而據點除了幫長輩上課，更安排個案管理師給予完整健康管理，藉此延緩退化、減輕精神行為症狀、維持日常生活功能及提升生活品質，也提供失智、疑失智症長者及其家屬照顧課程、諮詢與轉介等服務，讓家屬有喘息與支持、交流的空間。

南投縣北安里失智社區服務據點移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心，環境更明亮寬敞。圖／台中榮民總醫院埔里分院提供
南投縣北安里失智社區服務據點移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心，環境更明亮寬敞。圖／台中榮民總醫院埔里分院提供
南投縣北安里失智社區服務據點今喬遷，移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心（殘福大樓3樓）。圖／台中榮民總醫院埔里分院提供
南投縣北安里失智社區服務據點今喬遷，移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心（殘福大樓3樓）。圖／台中榮民總醫院埔里分院提供

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