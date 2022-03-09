南投埔里北安里失智據點喬遷 移往殘福大樓3樓

南投縣埔里鎮北安里失智社區服務據點，4年前設立與北安里集會所，由台中榮總埔里分院協助關懷當地長輩，延緩老化，唯該場域老舊也較狹窄，經該院與縣府協調，今起喬遷至南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心，持續為地方服務。

台中榮民總醫院埔里分院指出，該分院致力營造失智友善社區，2018年7月在北安里、南門里設立服務據點，除推廣失智症衛教知識，更安排運動、認知促進、音樂、藝術及園藝等課程，帶長輩活動筋骨，並增進社交互動，維持人際交流。

其中，北安里失智社區服務據點位在北安里集會所，但該場域空間較狹窄，建物及設備也已老舊，環境狀況欠佳，經該分院與縣府社會處協調，改移往南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心（殘福大樓）3樓，並於今辦理喬遷典禮。

台中榮總埔里分院院長徐慰慈表示，該院非常重視失智症領域的照護，而北安里服務據點遷址後空間更寬敞、明亮，且擁有完善的無障礙設施，後續將可規劃更多元的活動持續提供服務，將能提升當地失智照護的量能。

該分院精神科主任呂明憲則說，經實際照顧失智患者經驗發現，有接受認知促進服務的個案相較於未接受者，其退化、失能狀態明顯延緩，能維持良好身心狀態及生活品質，建議長輩治療不應以藥物治療為主軸，而是要走出家門多交流活動。