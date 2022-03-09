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信義鄉全鄉運動會結合歲時祭儀 傳統技能競賽全展現
南投縣信義鄉全鄉運動會併同年度歲時祭儀，上午在人和村信義鄉運動場隆重開幕，上千鄉民透過射耳祭儀展演及傳統技能，深化布農族人對於祭儀文化的認同，而特有的射箭、摔角、拔河、鋸木、負重、狩獵等傳統技能競賽，更是每年大家最期待的運動項目之一。
鄉長全志堅表示，信義鄉運動風氣鼎盛，連續71年舉辦鄉運會的傳統堪稱全省絕無僅有，去年完工啟用的人和村全鄉運動廣場，具備全新完善的跑道球場等公共設施，目前鄉內優秀體育好手有棒球、籃球、排球、射箭、拳擊、跆拳等項目運動員。
全志堅並說，不同原住民族各有不同的歲時祭儀，對於南投縣信義鄉而言，布農族射耳祭（Malahtangia），是一年中最盛大的祭典；祈求獵獲豐富、家族興旺獵人們會從山頂上對空鳴槍，大聲齊唱或輪唱宣告全部落族人，並飲用家人獻上的小米酒，結束祭槍後，長老們宣布開始射耳儀式開始，由耆老、男孩、成年男子依序射箭，距離約50公尺，最後除霉運的儀式完成後，整個射耳祭便大功告成。
上午開幕式後，各項歲時祭儀展演登場，包括明德村狩獵祭、東埔村播種祭、人和村嬰兒祭、羅娜村射耳祭及久美部落鄒族傳統祭儀，另神木、愛國、自強、同富等村聯合展演客家鄉土文化及歌謠，人和、雙龍、潭南國小也有傳統歌謠展演，讓縣長林明溱盛讚說，南投縣信義鄉第71屆全鄉運動會是全國第一盛事，可見信義鄉對運動的重視。
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