台中縱火綠營扯社宅 藍打臉：林佳龍任內決議不列入

今天上午，民進黨立委林靜儀召開記者會，以興中街住宅大火批評市府漠視弱勢族群，還把原本的社宅用地賣給財團，卻把現存消防等問題推給立法。國民黨台中市黨部呼籲，朝野立委應儘速修法，完善住宅法規與公寓大廈管理規範，並轟「鰲峰段社宅」是林佳龍任內決議不列入社宅開發。市府也澄清，該段社宅不存在盧市府標售清水區社宅土地一事，盼外界勿以訛傳訛。

林靜儀今早召開記者會，席間市議員楊典忠說，前市長林佳龍時就已規畫清水鰲峰段做為社宅使用，但盧秀燕擔任市長以來並未繼續，還有意處分。

國民黨市黨部發言人劉昱佑表示，前台中市長胡志強原在北屯太原段規劃上千戶的社會住宅，是林佳龍上任後，先把一整塊社宅土地分割破碎，更在2016年底以一坪19萬把土地賤賣給建商。

劉再指出，林靜儀委員提到的「鰲峰段社宅」，也是林佳龍任內決議不列入社宅開發，這些事情原本只有台中人知道，但是民進黨一直炒作社宅議題，反而讓林佳龍專賣社宅的市長形象，搞到全國皆知。

台中市政府鄭重駁斥，「鰲峰段社宅」在前市長林佳龍時期，因整合開發難度高，林市府任內裁定，「不列入」社宅優先開發基地。因此，完全不存在盧市府標售清水區社宅土地一事，對於有心人士誤指，市府表達遺憾，盼外界勿以訛傳訛。

都發局說明，清水區鰲峰段於林前市長任內104年12月委託辦理先期規劃，105年8月完成總結報告，依先期規劃技術服務案評估結果：「該地區經調查青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地權屬及巷道繁雜問題，建議不適合開發社會住宅。」

都發局指出，該地段從辦理先期規劃，到決議不列入社宅開發用途，皆在林前市府任內裁定，也從未正式納入社宅基地。市長盧秀燕上任後，財政局依規辦理部份標售。

國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，興中街大樓大火憾事，凸顯國家應透過法律制訂妥善處理私人產業導致的公共安全疑慮，朝野立委要共同合作，完善住宅法規與公寓大廈管理規範。