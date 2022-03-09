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「彰化新芽連線」是新潮流？5參選人否認 強調理念結合

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左至右），今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。記者劉明岩／攝影
將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左至右），今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。記者劉明岩／攝影

將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、藍駿宇、張欣倩、劉珊伶及洪騰明，今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。由於他們多數與歸列新潮流系的前縣長魏明谷有相當淵源，被外界認為是新潮流次級團體，但張欣倩、楊子賢等人均強調不是新潮流成員，而是曾經共事、理念的結合。

「彰化新芽連線」的五名參選人中，張欣倩（員林區）與洪騰明（二林區）為現任議員、社運出身的楊子賢（彰化區）、秀水鄉民代表藍駿宇（鹿港區）、立委陳素月辦公室主任劉珊伶（溪湖區），成員強調，將來不排除會有新成員加入。

五名成員中，除洪騰明是前立委、現任中辦副執行長洪宗熠的姪子，與新潮流較沒有淵源，至於張欣倩、劉珊伶、藍駿宇均曾經幫被歸為新潮流的魏明谷打過縣長選戰，並共事過，楊子賢則曾經是新潮流立委段宜康的國會助理，此次議員選舉盛傳是新潮流力挺的新人，因此外界將「彰化新芽連線」貼上新潮流標籤。

不過，張欣倩、劉珊伶、藍駿宇及楊子賢今天上午均否認是新潮流成員，而是過去認識且共事過，此次縣議員選舉，是基於理念結合，感於彰化地方政治長期缺乏青年心聲，而縣府又沒有明確的青年政策，參選是團結年輕人力量，發揮專長相互扶持。

他們並各自手捧一盆新芽高呼「乾淨縣政，透明政府」等口號，楊子賢說，取名「新芽」，是希望他們的參選，讓這片土地在民主澆灌下成長茁壯，攜手日後成為盛茂森林，守護家鄉彰化；藍駿守表示，關懷弱勢是他們長期守護的理念與價值，希望有他們注入活水，打造不一樣的彰化新政治。

張欣倩說，未來每周將針對攸關縣民生活的公共議題，提出清楚的政見規劃，並對縣長王惠美過去錯誤的施政錯誤，提出具體而嚴厲的批判；劉珊伶則以新手父母立場，以「保障婦幼安居環境」為主要訴求，希望許給孩子美好的未來；洪騰明則強調，希望打破因循的舊政治文化，各自發揮專業，堅持為弱勢拚搏，獲得勝選。

將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左至右），今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。記者劉明岩／攝影
將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左至右），今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。記者劉明岩／攝影
將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左至右），今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。記者劉明岩／攝影
將投入民進黨彰化縣議員初選的參選人楊子賢、張欣倩、洪騰明、劉珊伶、藍駿宇（由左至右），今天在八卦山大佛前，宣布組成「彰化新芽連線」，強調以「青年清廉」為共同理念，顛覆既有的政治結構。記者劉明岩／攝影

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