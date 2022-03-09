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中市環保局KUSO大S手機號碼哽 網友讚：跟上時事

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市環保局臉書官網「台中好環保」大玩大Ｓ手機KUSO哽，網友留言，「以娛樂新新聞為梗，小編太厲害了！」、「這個超有梗」，引發討論。圖／翻攝自臉書官網「台中好環保」
台中市環保局臉書官網「台中好環保」大玩大Ｓ手機KUSO哽，網友留言，「以娛樂新新聞為梗，小編太厲害了！」、「這個超有梗」，引發討論。圖／翻攝自臉書官網「台中好環保」

藝人大S昨天宣布閃婚52歲韓團「酷龍」成員具俊曄，具俊曄曾透露「大S已20年沒有換電話號碼」，二人因而續前緣。台中市環保局臉書官網「台中好環保」寫下「大S因為手機號碼20多年沒換，等到了具俊曄。辦公室卻出現一陣哀嚎....原來是....人夫們紛紛被老婆要求換門號。」大玩KUSO哽，網友也留言，「以娛樂新新聞為梗，小編太厲害了！」、「這個超有梗」，引發討論。

台中市環保局臉書官網「台中好環保」昨發文：「大S因為手機號碼20多年沒換，等到了具俊曄。辦公室卻出現一陣哀嚎....原來是....人夫們紛紛被老婆要求換門號。」逗趣時事哽，引發網友熱議。

貼文還寫下廢棄手機正確回收管道，「別擔心！廢手機回收管道，看這裡。大型賣場（NOVA、大同3C、愛買量販店）、各區清潔隊、台中市6處合格廢資訊物品回收商、台中市1家處理廠回收。小提醒，回收前，請先刪除個人資料，並妥善備份通訊錄，若手機有外接擴充記憶卡也要記得取出，避免個資外洩喔！」讓網友留言大讚，「跟上時事很好！」

台中市環保局長陳宏益表示，局內負責網路小編同仁創意佳，時事話題結合環保回收，並宣導民眾手機的正確資源回收概念，意外引發網友討論熱潮；陳也笑說，自己手機也20年未更換，但不期待、更沒有前任的來電。臉書台中好環保

台中市 具俊曄

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