空軍少校陳奕駕戰機殉職 3／29入祀南投縣忠烈祠

南投縣抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭在營因公殉職戰士春祭，3月29日上午9時在南投縣忠烈祠舉行，南投縣政府也將為駕駛F-16V戰機墜海殉職的空軍少校陳奕舉辦入祀忠烈祠儀式，告慰陳奕英靈。

南投縣民政處表示，陳奕少校1994年出生，在父母教導下努力向學，品性良好，高中畢業後懷著對空軍捍衛領空的憧憬，報考空軍官校，2017年7月畢業。任職空軍第427戰術戰鬥機聯隊第28戰術戰鬥機作戰隊飛行官等職務，並完成空軍航空技術學院專業英語進修班，捍衛台海領空，盡忠職守。

中共軍事挑釁頻仍，為確保國防安全及穩定民心，加強戰備演練；陳奕少校今年1月11日駕駛F-16V型戰鬥機，執行炸射戰術任務，模擬海上敵軍炸射目標及同時擔承西南防空警戒任務，防範敵軍繞台進犯，卻遭遇突發危難，戰機於嘉義縣東石外海墜落，陳奕不幸因公殉職，得年28歲。

陳奕少校服役期間執行各項戰演訓任務克盡職責，為保衛民眾，忠於職守，表現超越尋常英勇行為，也展現空軍「筧橋精神」及「忠勇軍風」，獲國防部追頒「忠勇勳章」暨總統追晉空軍少校等殊榮，他為國犧牲奉獻精神，符合冒險犯難、捨己為國精神，經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，南投縣政府3月29日辦理入祀儀式，讓陳奕少校忠烈精神永昭垂範。