台中興中街大火 民進黨民代批市府賣社宅地漠視弱勢
民進黨籍立委林靜儀上午偕台中市議員開記者會，以興中街住宅大火批評市府漠視弱勢族群，還把原本的社宅用地賣給財團，卻把現存的消防等問題推給立法。林靜儀並聲稱今早接獲逃出的居民陳情，表示市府僅暫時收容至15日，那15日之後他們該何去何從。
林靜儀說，興中街住宅大火的住戶許多都是弱勢者，如果市長沒有辦法針對這些弱勢者有更好的政策，甚至是環境的協助，這樣的悲劇很難確保不再發生，盧秀燕應說明如何對待這些弱勢者。
市黨部主委、市議員李天生說，高雄城中城事件後就曾要求市長盧秀燕應針對大樓安檢，但仍發生憾事；如果有充足的社宅，弱勢民眾有安身立命的地方，相信這樣的憾事不會發生。
市議員江肇國說，興中街大火絕對不是單一個案，舊城區還存在許多老舊大樓，許多經濟弱勢者窩居在骯髒的環境、狹小的空間、不安全的建築裡，但是盧秀燕上任已興建可以居住的社宅僅1千出頭戶，已興辦和預期規畫的也只有7千餘戶。甚至，還說不但要蓋，還要沿著捷運線蓋，但卻1戶都沒有。
市議員楊典忠說，前市長林佳龍時就已規畫了清水鰲峰段做為社宅使用，但盧秀燕擔任市長以來並未繼續，還有意處分。市議員張家銨亦指，東海商圈有許多青年學子的居住環境不佳，如果市府還將設捷運藍線坪頂站，應該利用公共設施保留地興建社宅，讓許多青年學子可以有好的居住環境。
林靜儀說，城中城事件後關於老舊建築更新的相關法規就想要修法，但問題在於私人財產的部分，公權力該介入到什麼程度，且當私人財產有公共安全疑慮時，該給什麼權限給公部門，這是修法過程中最困難部分，也不是兩周就可以修出的法，現在丟出修法是不負責任。
台中市政府駁斥市府犧牲青年及弱勢族群居住權益，強調清水鰲峰段土地在前市長林佳龍時期，因為整合開發難度高即裁定，「不列入」社宅優先開發基地。因此，完全不存在盧市府標售清水區社宅土地一事，盼外界勿以訛傳訛。
都發局說，清水鰲峰段土地自始至終，從辦理先期規劃至決議不列入社宅開發用的，一連串的決策皆在林前市府任內裁定，也從未正式納入社宅基地。後續則由市長盧秀燕上任後，財政局依規辦理部份標售。
市府說，盧市長上任後即表示力拚任內「完工」或「興建中」的好宅目標為5000戶，不只是規劃，而是實際執行，目前台中市社宅計22處基地，第一階段已動工、興建中、已完工已突破5508戶，已提前達標；第二階段啟動政府自建，整體興辦量總計已達6953戶。市府表示，興建社會宅要件符合區域均衡發展，讓民眾有舒適的居住環境、合理的租屋條件，才是真正落實居住正義。
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