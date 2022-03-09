汰換鍋爐改善空污 永信藥品減碳達49公頃森林年吸碳量

台中市府推動汰換鍋爐改善空污，鼓勵企業汰換燃油燃煤鍋爐，改為天然氣，其中永信藥品減碳已達49公頃森林年吸碳量，台中市長盧秀燕今天帶隊參訪永信藥品幼獅三廠，永信表示，3年前陸續整改燃油鍋爐共25座，都已改為燃氣，投入2225萬元，政府補助468.3萬元，明顯減少碳排量，也有汰換效益，至今節省燃料費已1000多萬元。

盧秀燕今天和中市經發局長張峯源和環保局長陳宏益等人，參訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改用天然氣成果，盧秀燕表示，為提升空氣品質，中市府歷年來推動加嚴排放標準、實施鍋爐汰換補助計畫，鼓勵企業共同投入資源，防治空污，她說永信企業是改善空汙的典範，她很感謝，政府和企業一起努力持續改善台中的空汙問題。

盧秀燕表示，她上任前幾年，台中市一年不良空氣品質日有71天，這3年來一年只剩34天，減少5成空汙天數，PM2.5也明顯減少，已減少21%，大家都可以抬頭看天空，空汙改善有成效，政府和民間共同努力，捍衛台中的天空，讓台中人有好空氣。

中市府經發局從104年至111年2月已輔導209家企業汰換燃油燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，補助超過8100萬元，PM2.5污染減量達44.01公噸、粒狀污染物削減78.56公噸、硫氧化物削減779.6公噸、氮氧化物削減409.91公噸。

在法規方面，中市環保局持續辦理修正鍋爐空氣污染物排放標準加嚴，運用管制與補助併進方式，加速台中市公私場所(含學校)之加熱設備，由燃油鍋爐汰換為燃氣鍋爐或低污染燃料鍋爐；教育局也在109年協助學校全面汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐，108年至110補助向上國中等66所學校改善廚房油煙防制設備，市府持續公私領域努力，有效減少空污排放。

經發局張峯源局長說明，經發局訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，輔導企業汰換容易產生黑煙、異味與PM2.5的燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。今年持續編列500萬元推動鍋爐汰換補助作業，只要加熱設備位於台中市境內，且企業投資加熱設備改用天然氣的總金額達新台幣10萬元以上，均可依規申請補助，每案最高補助80萬元。