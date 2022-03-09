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汰換鍋爐改善空污 永信藥品減碳達49公頃森林年吸碳量

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改用天然氣成果，永信董事長李芳裕說明。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改用天然氣成果，永信董事長李芳裕說明。記者游振昇／攝影

台中市府推動汰換鍋爐改善空污，鼓勵企業汰換燃油燃煤鍋爐，改為天然氣，其中永信藥品減碳已達49公頃森林年吸碳量，台中市長盧秀燕今天帶隊參訪永信藥品幼獅三廠，永信表示，3年前陸續整改燃油鍋爐共25座，都已改為燃氣，投入2225萬元，政府補助468.3萬元，明顯減少碳排量，也有汰換效益，至今節省燃料費已1000多萬元。

盧秀燕今天和中市經發局長張峯源和環保局長陳宏益等人，參訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改用天然氣成果，盧秀燕表示，為提升空氣品質，中市府歷年來推動加嚴排放標準、實施鍋爐汰換補助計畫，鼓勵企業共同投入資源，防治空污，她說永信企業是改善空汙的典範，她很感謝，政府和企業一起努力持續改善台中的空汙問題。

盧秀燕表示，她上任前幾年，台中市一年不良空氣品質日有71天，這3年來一年只剩34天，減少5成空汙天數，PM2.5也明顯減少，已減少21%，大家都可以抬頭看天空，空汙改善有成效，政府和民間共同努力，捍衛台中的天空，讓台中人有好空氣。

中市府經發局從104年至111年2月已輔導209家企業汰換燃油燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐，補助超過8100萬元，PM2.5污染減量達44.01公噸、粒狀污染物削減78.56公噸、硫氧化物削減779.6公噸、氮氧化物削減409.91公噸。

在法規方面，中市環保局持續辦理修正鍋爐空氣污染物排放標準加嚴，運用管制與補助併進方式，加速台中市公私場所(含學校)之加熱設備，由燃油鍋爐汰換為燃氣鍋爐或低污染燃料鍋爐；教育局也在109年協助學校全面汰換廚房鍋爐為燃氣鍋爐，108年至110補助向上國中等66所學校改善廚房油煙防制設備，市府持續公私領域努力，有效減少空污排放。

經發局張峯源局長說明，經發局訂定「台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，輔導企業汰換容易產生黑煙、異味與PM2.5的燃油燃煤鍋爐，改用天然氣。今年持續編列500萬元推動鍋爐汰換補助作業，只要加熱設備位於台中市境內，且企業投資加熱設備改用天然氣的總金額達新台幣10萬元以上，均可依規申請補助，每案最高補助80萬元。

永信藥品表示，考慮到減碳、環保已是產業發展的趨勢，公司近年將幼獅廠區內的燃油鍋爐汰舊換新，設置天然氣鍋爐，經公司估算，使用燃氣鍋爐每年約減少740噸排碳量，等同49公頃森林一年的吸碳量；天然氣價格較燃料油穩定，已幫助公司節省了千萬燃料成本，而且使用燃氣鍋爐無須額外清理油污，減輕人員負擔，廠區環境更加整潔。

台中市長盧秀燕今天訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改用天然氣成果，永信董事長李芳裕說明。記者游振昇／攝影
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台中市長盧秀燕今天訪永信藥品幼獅三廠汰換重油鍋爐改用天然氣成果，永信董事長李芳裕說明。記者游振昇／攝影
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