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女力崛起！彰縣府女主管歷年最多 警局女職員數創新高

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
今天是國際婦女節，彰化縣警局交通隊長林世明獻上玫瑰花給女性同仁。記者林敬家／攝影
今天是國際婦女節，彰化縣警局交通隊長林世明獻上玫瑰花給女性同仁。記者林敬家／攝影

今天是38國際婦女節彰化縣警局統計，警局女性職員今年人數成長到431人，占所有同仁14.93%，將近1成5，人數創新高，彰化縣警察局吳坤旭今天準備了玫瑰花、爆米花及蛋糕，發送到每位女性同仁手中，彰化縣府舉辦女力系列活動也宣布開跑。

彰化縣警局統計，2019年縣警局女性職員人數為387人，占全體同仁13.39%，2020年大幅成長到409人，去年則是424人，今年再創新高。

吳坤旭說，以男性為主軸的警政體系中，傳統陽剛環境在女性同仁加入後，職場多了些柔和氛圍，女警不僅要和男警一樣擔服外勤勤務，在處理各類案件時，溫柔的特質易使當事人放下警戒心，進而使案件順遂解決，女警工作能力及表現絲毫不遜色於男警，值得肯定。

彰化縣政府也結合縣內關心婦女權益及福利的婦女及社福團體舉辦「111年彰化縣慶祝婦女節-彰化三百 女力精彩 系列活動」，今天縣府中庭宣布啟動。

彰化縣長王惠美在表示，現今無論在家庭、學校、職場，女性都展現出智慧與能力，她身為女性首長，從議員、鎮長、立委到縣長，更是重視女性的權益與福利，積極推動女性的社會參與與自我成長，包括目前任用縣府第一位女性秘書長，女性主管人數也是歷年來最多。

系列活動包含3月8日起16場次的「人身安全防身術」、「手機數位培力課程」；3月20日田中龍江館辦理「Women動起來 活力跟著來」；還有，3月26日假彰化市延和公園舉辦的「幸福女心 綻放美力」Women 38公益市集等活；彰化夢想館自開辦「木工系列課程」、「水電系列課程」、「家電清潔技師職業探索」等翻轉性別刻板印象的研習。

今天是國際婦女節，彰化縣警察局吳坤旭今天準備了玫瑰花、爆米花及蛋糕，發送到每位女性同仁手中。圖／彰化縣警局提供
今天是國際婦女節，彰化縣警察局吳坤旭今天準備了玫瑰花、爆米花及蛋糕，發送到每位女性同仁手中。圖／彰化縣警局提供
彰化縣長王惠美率領的縣府團隊女性主管人數歷年來最多。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美率領的縣府團隊女性主管人數歷年來最多。記者林敬家／攝影
彰化縣政府舉辦「111年彰化縣慶祝婦女節-彰化三百 女力精彩 系列活動」，今天縣府中庭宣布啟動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府舉辦「111年彰化縣慶祝婦女節-彰化三百 女力精彩 系列活動」，今天縣府中庭宣布啟動。記者林敬家／攝影
彰化縣警察局吳坤旭今天準備了玫瑰花、爆米花及蛋糕，發送到每位女性同仁手中。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警察局吳坤旭今天準備了玫瑰花、爆米花及蛋糕，發送到每位女性同仁手中。圖／彰化縣警局提供

婦女節 職場 彰化

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