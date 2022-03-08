女力崛起！彰縣府女主管歷年最多 警局女職員數創新高

今天是38國際婦女節，彰化縣警局統計，警局女性職員今年人數成長到431人，占所有同仁14.93%，將近1成5，人數創新高，彰化縣警察局吳坤旭今天準備了玫瑰花、爆米花及蛋糕，發送到每位女性同仁手中，彰化縣府舉辦女力系列活動也宣布開跑。

彰化縣警局統計，2019年縣警局女性職員人數為387人，占全體同仁13.39%，2020年大幅成長到409人，去年則是424人，今年再創新高。

吳坤旭說，以男性為主軸的警政體系中，傳統陽剛環境在女性同仁加入後，職場多了些柔和氛圍，女警不僅要和男警一樣擔服外勤勤務，在處理各類案件時，溫柔的特質易使當事人放下警戒心，進而使案件順遂解決，女警工作能力及表現絲毫不遜色於男警，值得肯定。

彰化縣政府也結合縣內關心婦女權益及福利的婦女及社福團體舉辦「111年彰化縣慶祝婦女節-彰化三百 女力精彩 系列活動」，今天縣府中庭宣布啟動。

彰化縣長王惠美在表示，現今無論在家庭、學校、職場，女性都展現出智慧與能力，她身為女性首長，從議員、鎮長、立委到縣長，更是重視女性的權益與福利，積極推動女性的社會參與與自我成長，包括目前任用縣府第一位女性秘書長，女性主管人數也是歷年來最多。