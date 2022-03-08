台中二中中正堂漏水老舊 教育局補助700萬元暑假動工

台中二中活動中心中正堂使用長達70年，天花板漏水破損、地板老舊汙損，安全堪慮。台中市教育局昨會勘，將先行補助天花板200萬元、鷹架100萬元及屋頂漏水400萬元修繕經費，並於7月暑假期間動工，不影響師生權益。

台中二中校長許耀文表示，活動中心中正堂為全校師生重要集會慶典的場所，也是因應108課綱規劃多元課程，提供學生多元學習活動的重要場所，場地使用頻率很高，歷經多年需要整修，感謝市府關心與重視，安排會勘及挹注經費改善學校的學習環境。

台中二中中正堂規劃總經費約2481萬元，就屋頂、天花板、燈具、球場地板、牆面、舞台進行補強整修及設備更新。

教育局表示，今年是台中二中建校百年校慶，活動中心中正堂為全校師生重要集會慶典及學生學習場地。因中正堂修繕所需經費龐大，並考量工序，在整修屋頂及天花板時需搭鷹架等工程措施，為不影響及損壞後續室內裝修及設施設備，教育局會先行補助中正堂天花板、鷹架及屋頂等修繕經費共700萬元，並於7月暑假期間施工，不影響師生上課。