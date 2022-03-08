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百人攜手「把樹種回來」 魚池尖山大火後今天重新復育
趕在植樹前，魚池鄉公所今天動員百人，發動「魚池尖山森林復育行動」及「千棵樹苗發放活動」，大家努力把樹種回來，在南投林管處配合下，今天共發放2500株原生種樹苗，同時號召民眾在鄉內各個角落種下綠樹，打造綠意盎然的環境。
魚池鄉公所指出，今天共發放櫻花、杜鵑、樹蘭、含笑、桂花、紅花風鈴木等原生種樹苗共2500株，並提供限量的金鏟子及水桶給前200名參加活動民眾，鼓勵民眾積極響應植樹節，除了林相的復育，也爭取到由日月潭風景管理處協助魚池尖山步道、涼亭及指示牌整修，期許恢復森林綠意的同時，也讓魚池尖步道有嶄新的面貌迎接登山、觀光客。
鄉長劉啟帆表示，魚池尖山去年4月間發生森林火災，大火延燒5天，受損面積達12.76公頃，南投林管處邀集各公私部門，共同研商魚池尖山火災跡地復育造林方式，並承諾免費提供苗木、獎勵輔導造林及企業認養等多樣管道，作為租地造林承租人復育造林的選擇。
劉啟帆說，魚池尖山是當地的重要象徵，魚池素有「櫻花之鄉」的美稱，希望復育山林，9.6公頃放租地涉及租地19筆、20多位承租人及共同營林人，站在地方的立場，災後要恢復舊觀少說要10年以上。
南投林管處指出，魚池尖山位於南投林區管理處埔里事業區第73林班保安林地，林火延燒面積12.76公頃，其中竹木被害面積2.8公頃，撲滅火災後，林管處委請專家學者現勘研議復育造林，並於第一時間就展開0.79公頃的水土保持工程，進行山坡地打樁編柵等緊急處理，避免衍生水土流失問題。
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