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台中空品今天綠油油 一早看得到玉山
台中市今天空品明顯改善，全區綠燈「良好」，重現藍天白雲，更有民眾一早遠眺看見玉山並記錄下來。台中市環保局表示，3月算是空汙月，通常夏天較有機會遠眺玉山風景，不排除昨天降雨加上東北季風吹散懸浮微粒，加上台中市排放汙染源降低，讓空氣品質好轉。
環保局進一步說明，108至110年 PM2.5平均16.7微克，已較104至107年平均21.3微克，降低 4.6微克、改善約21%；空品不良日數108至110年平均34天，較104至107年平均71天，降低37天、改善約52%，顯示改善略見成效。
環保局表示，燃煤屬於高污染燃料，成分中包含砷、汞等多種重金屬，對健康危害風險較高，且中火污染排放量大，市府優先要求中火落實減煤，促使中火燃煤使用量108年1264萬噸、109年1229萬噸、110年1254萬噸，逐年下降。
市府也成立專案小組，稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、推動光電倍增；另補助老舊機車汰換、建置完善電動車使用環境、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工具、ibike倍增、推動企業環保車隊、智慧停車雲端系統。
另，公共工程加裝CCTV及微型感測器、輔導餐飲業油煙防制、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街等，加速空品的改善，並藉由中台灣區域治理平台，跨縣市合作，擴大改善成效。
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