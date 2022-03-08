民眾黨婦女節爭好空氣！市府：藍天白雲行動見成效

今天是婦女節，民眾黨台中市黨部偕同議員提名人在台中市政府廣場穿堂舉辦記者會，以38婦女節送花表心意外，呼籲政府重視空汙的問題，現場高呼「還我新鮮空氣、保障婦女健康！」提出中火立即降載、推廣空汙病知識、肺腺癌篩檢納入免費篩檢，以及能源政策等四點訴求。

台中市政府回應，為加速改善台中市空氣品質，市府自市長盧秀燕上任後，以先公後私、先大後小兩大原則推動「藍天白雲行動計畫」，3年來已略見成效，其中PM2.5平均改善約21%、空品不良日數減少約52%，市府持續與各界合作提升市民生活環境品質。市府優先要求中火落實減煤，並且跨局處推行智慧監控等數十項改善對策。

台電說明，台中電廠既有燃煤機組陸續完成空汙防制改善工程，排放表現符合市府現行加嚴標準。中火從配合空品預警降載、全廠停止火力全開、環保停機，到前年10月以來的擴大自主減煤，各項友善環境措施，只要供電穩定，台電絕不手軟。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻、市黨部顧問台大流行病學博士尚君璽、台中市議員提名人張睿倉(潭子、大雅、神岡區)、洪鑫任(南屯區)、張仲翹(西屯區)、許瑞宏(中西區)、林俊凱(東南區)、邱于珊(北屯區)今天齊聚台中市政府廣場穿堂發聲。

郭達鴻說，婦女飽受空汙的威脅，38婦女節的今天，除了送花表心意外，民眾黨台中市黨部呼籲政府，正視空汙病，婦女肺腺癌的危機，保障婦女健康的權利。