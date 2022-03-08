民眾黨籲正視台中空污 市府稱推改善已略見成效

今天是38婦女節，台灣民眾黨台中市黨部在台中市府廣場召開記者會，呼籲正視空污問題，保障婦女健康。台中市政府表示，台中3年來空品改善已略見成效，將持續與各界一起合作。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻今天與多名民眾黨台中市議員擬參選人到市府廣場召開記者會指出，最近因境外污染移入，全台空氣品質變差，3日全台大停電，4日中火7部機組全開，發電量飆破95%以上，台中的天空一片灰濛濛。

郭達鴻表示，在38婦女節的今天，除送花表心意外，更要正視空污疾病及婦女罹肺腺癌問題，保障婦女健康，並呼籲成立「台中市議會空氣污染監督委員會」、特別門診積極診斷治療等。

對此，台中市政府回應指出，台中3年來空氣品質改善已略見成效，其中細懸浮微粒（PM2.5）平均改善約21%、空品不良日數減少約52%，市府將持續與各界一起合作，提升市民生活環境品質。

台中市政府環保局進一步說明，台中空氣品質不良日數從民國108年至110年的平均34天，較104年至107年平均71天，已降低37天、改善約52%，顯示改善已略見成效。