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長者摔傷、幼兒冒風雨 和美進出30年的路被封居民抗議

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮北辰路170巷進出的道路被挖地擋路，居民車輛無法進出。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮北辰路170巷進出的道路被挖地擋路，居民車輛無法進出。記者林敬家／攝影

彰化和美鎮北辰路170巷唯一出入的道路最近幾個月被挖地擋路，居民車輛無法進出，有長者騎摩托車行經破碎道路旁跌倒，約10戶住戶生活受到影響，向民代與公部門陳情，彰化縣府指出，被開挖封閉的的道路屬於私設通路，宜循司法途徑，向法院主張通行權；但居民生活大受影響，和美鎮公所承諾會積極與地主協調。

月眉里長蔡東穎今天帶領50多名居民在北辰路170巷抗議，高喊「我們要生命安全」，蔡東穎說，巷弄一家工廠住戶去年11月16日開始將門前的私有地圍起來，車輛根本無法進出，前幾天寒流，又是風又是雨，巷子約500公尺長，住戶只能抱著嬰幼兒走到巷外路邊停車處，看了很不捨。

在夜市擺攤的住戶說，在當地住了30多年，地主卻無故封路，因貨車無法進出，過年之後就無法出門做生意，嚴重影響生計。

外傳是居民間有官司糾紛地主才會突然封路，地主得知今天居民要抗議，早已貼起告示強調該處是「私有地」，面對居民訴求也未出面，記者致電，僅回應感謝關心但不願多作回應。

彰化縣議員賴清美說，被封起來的區塊是約7年前新地主巷建商買的地，最近卻挖洞封路，影響進出，有居民騎機車經過重心不穩跌倒，救護車來卻難以迴轉，公所與縣府應該發揮公權人解決，居民盼地主先將道路補起來讓大家可以通行，若真協調不成只能訴訟。

和美公所秘書柯富逸今也到場了解，他指出，先前地主表示要做排水溝，居民陳情多次溝通未果，這兩天會進一步了解地主訴求，繼續協調。

彰化縣府工務處也說，該處屬於無尾巷，進出都為特定的居民，較難認定是既成道路，這裡屬私設通路，被人設置路障影響通行屬私權爭議，只能盡可能協調，或向法院主張通行權。

彰化和美鎮北辰路170巷封路被抗議，地主貼出告示強調是私有地。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮北辰路170巷封路被抗議，地主貼出告示強調是私有地。記者林敬家／攝影
彰化縣議員賴清美與居民到北辰路170巷抗議道路被封。記者林敬家／攝影
彰化縣議員賴清美與居民到北辰路170巷抗議道路被封。記者林敬家／攝影

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