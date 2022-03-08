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甲安埔運動園區規劃完成 單車館為核心作多功能設計

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲運動公園運動設施配置圖。圖／台中市府提供
台中市大甲運動公園運動設施配置圖。圖／台中市府提供

台中市甲安埔運動園區已規劃完成，台中市議員吳敏濟今天邀中市運動局等單位會勘，規劃在大甲區甲東路美人山營區為多功能運動園區，以單車館為核心，包括槌球、籃球、網球及兒童運動公園與多功能草皮區。

台灣自由車國手多數來自甲安埔，20多年前國際賽改為250公尺賽道，至今國內尚無室內場館，中市議員吳敏濟2015年已提案爭取在甲安埔建構多功能單車館，市府已將甲東路美人山營區變更為體育場用地，吳敏濟今邀運動局辦理說明會。

曾為台灣奪下首面自由車亞運銀牌的國家隊教練徐瑞德指出，2000年雪梨奧運時場地賽就已是250公尺賽道，因國內沒有標準場地訓練，導致選手參賽適應不良，釜山亞運金牌林志勳、仁川亞運金牌蕭美玉等人都是室外場地比賽奪牌，他感謝吳敏濟議員鍥而不捨地爭取，希望這座多功能單車館儘快啟用，也盼望能成為國家訓練中心，幫助更多選手為台灣爭光。

兼任外埔區體育會理事長的吳敏濟表示，甲安埔很欠缺槌球場地，幾乎都是借用私人或學校操場，除了爭取多功能自由車館，也請市府規劃8座槌球場，供愛好槌球運動者使用；槌球教練陳茂斌說，槌球是老少咸宜的運動，能增進家庭和諧。他們都很感謝吳敏濟議員爭取在園區設置槌球場，希望未來能帶動更多人從事槌球及其他運動。

中市運動局主秘賴東宏表示，依吳敏濟議員建議，規劃以單車館為核心作多功能規劃設計，園區總面積約7萬1962.67平方公尺，包含槌球、籃球、網球及兒童運動公園與多功能草皮區，也規劃約729個室內外汽機車停車位，目前是初步規劃，未來會再辦理說明會，廣納地方意見後再做細部規劃設計，讓多功能運動園區更完善。

吳敏濟表示，園區已完成初步規劃，因建置運動園區需要龐大經費，會再拜託立委向中央爭取經費，希望市府也能盡快進行後續的細部規劃設計，讓這座多功能單車館及運動園區現在可建置部分先完成，開放給更多市民使用，也讓更多自由車選手為國爭光。

台中市議員吳敏濟今邀台中市運動局等單位，會勘大甲美人山營區規劃為多功能運動園區。圖／市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟今邀台中市運動局等單位，會勘大甲美人山營區規劃為多功能運動園區。圖／市議員吳敏濟提供

單車 金牌

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