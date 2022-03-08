監委調查廬山溫泉遷建福興農場 業者居民陳情救生計

監察院調查南投縣廬山溫泉區遷建埔里福興農場，監委林盛豐、范巽綠、田秋堇、施錦芳昨天履勘廬山溫泉及福興農場，強調「調查不公開」但接受廬山溫泉協會及業者陳情。仁愛鄉精英村長巫再生質疑，中央只強調母安山地滑危險，卻不關心廬山地區居民生計受影響的事實。

國家災害防救科技中心主任陳宏宇說，廬山北坡母安山地質破碎持續下陷，估計有40公尺厚的岩石土層，有從逾400公尺高處往廬山溫泉區滑動之虞，一旦發生災變，廬山溫泉區將如高雄小林村一夕慘變。

精英村長巫再生說，母安山危險問題中央一說再說，但沒人知道何時會出現，廬山溫泉的居民業者得生活，現在開門做生意勉強糊口都挨罰，希望監委能重視協助。

南投縣副縣長陳正昇說，監委關切廬山溫泉區北坡母安山地滑，實地訪查廢止廬山溫泉區及改旅館區為保護區、河川區相關配套作為。為了安置廬山地區溫泉業者，縣政府規畫在埔里福興農場開發溫泉區已經完成，開發案還獲得國家卓越建設獎及建築園冶獎，但要兼顧法理、成本及業者困難，難以面面俱全，縣府將持續努力，確保業者持續經營及福興溫泉永續發展最大目標。