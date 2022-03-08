國小校長臉書一張照 警官以亡妻之名設獎助學金善行曝

台中市梧棲區大德國小校長張秀娟昨天臉書一張照片，讓清水警官紀仕強的善行曝光，他8年前以亡妻陳玟臻之名成立大德國小的獎助學金，8年來幫助約400人次需要幫助的小學生，紀仕強說，他和二名兒子討論過，將來他不在，希望繼續這項獎助學金，幫助更多弱勢學生，二名兒子認同父親善行，願意承接此志業。

大德國小校長張秀娟昨天在臉書說，感恩警官紀仕強捐助該校獎助學金，以愛為名化為大德獎助學金，紀仕強每年以其夫人陳玟臻之名，捐了近10年，令人非常感動，她代表大德全體師生向這名警官說「感恩」。

紀仕強是清水警分局警務員，今年46歲，他說妻子11年前癌症末期，醫師提醒妻子生命可能只剩半年，他當年申請留職停薪，陪妻走人生最後一段路。

當時二名兒子都就讀大德國小，他留職停薪時，每天與妻到學校當志工爸爸和媽媽，陪小學生晨讀，持續約半年，妻子身體狀況變差，無法再當志工媽媽，8年前妻子病逝，他感嘆人生無常，應該做更多有意義的事，也懷念與妻在學校當志工的點滴，妻對學生們付出的感情，妻病逝當年，他決定以妻之名成立學校的獎助學金，幫助家境困難的學生。

當年他提出獎助學金計畫書，送到大德國小，和當時的校長紀孟標討論，校長曾提醒他，要考慮家庭經濟，因為公務員待遇還要負擔支出獎助學金，紀仕強當時告訴校長，自己有能力幫助別人，是幸福快樂的事，堅持以妻之名成立獎助學金，每學期幫助約20多名學生，名額不限，全權由校方視學生情形決定。

紀仕強說，他二名兒子目前是高三和高二學生，都可能繼承他衣缽讀警察大學，他曾和二名兒子討論，如果有天他不在，希望兒子也傳承助人志業，讓大德國小的獎助學金持續下去，二名兒子都答應。

紀仕強表示，他任警職近25年，預計明年底申請退休，慈善志業將是自己人生的下一個重心，他說近幾年親人的離世，讓自己看得更清楚，想做的事要趁早做，施比受更有福，人生不要留下遺憾就是圓滿。