台灣水果突破中國限制 信義農會研發鳳梨釋迦小米酒

台灣鳳梨等水果遭中國禁止輸入，一度引響到本土農產品水果，但農糧署結合各地酒莊研發，不但將鳳梨、釋迦都可以入酒，去年嚢括特優等酒莊的信義鄉農會更結合釀酒技術與本土物產，將盛產的鳳梨釋迦入酒，做成獨特風味的「馬拉桑」，是該產品的第八代鳳梨釋迦小米酒，具備熱帶水果的「吟釀香」。

農糧署指出，中國自去年3月1日起片面宣布暫停進口台灣鳳梨後，但因滯銷鳳梨而生的氣泡酒不僅抱回國際比賽獎牌，也成為外銷熱款，透過政府引導精釀業者結合本土農業，可替台灣農產提升附加價值，也替農民找出新出路，適逢台灣鳳梨釋迦產季，品質穩定且風味絕佳，因而結合信義鄉農會梅子夢工廠，共同合作以鳳梨釋迦研發入酒。

信義鄉農會表示，梅子夢工廠是是電影《海角七號》中馬拉桑的故鄉，今年剛好是取得全台第一間民營酒莊20周年，不僅自2008年以來，創下年年榮獲農委會評鑑特優級農村酒莊殊榮；與國立中興大學食品暨應用生物科技學系謝昌衛教授進行產學合作，開發出馬拉桑第八代的限量版「馬拉桑鳳梨釋迦小米風味酒」。

信義鄉農會說，馬拉桑鳳梨釋迦小米風味酒嚴格採用國產原料，以獨特小米酒釀造技術，結合國產台南11號優質白米，與台東原民部落小米進行釀造，完美融合鳳梨釋迦以提升酒體口感，每瓶富含有半顆鳳梨釋迦精華，打造出具有類似日本甘口清酒的「台式吟釀」，帶有熱帶水果風味。

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