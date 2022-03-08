中市8區部分區域3／15早上九點起停水23小時 影響9萬戶
自來水公司辦理「台中市北屯區北屯路(三光北一街)(進化北路)(健行路)∮1350公釐送水幹管檢修作業」3月15日上午9點至3月16日上午8點停水，共23小時，停水區域包括台中市原8區部分區域，影響約7萬9749戶；水壓降低區域包含北屯區、西屯區及南屯區，約計1萬1948戶。
經發局說明，這次停水範圍有中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區及南屯區，即文心路、五權路以東，鐵路以西道，文心路以南，五權西路、復興路以北；水壓降低範圍為北屯區、南屯區、西屯區，即大連路、中清西二街、弘孝路以南、惠中路及惠文路以東、文心路以北，文心路以西沿停水範圍的北側及西側部分區域一帶。
經發局表示，自來水公司第四區管理處規劃設置30處臨時取水站，停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，另歡迎市民加入台水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。
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