一問半小時也未顯不耐 梨山遊客中心莊美雲獲好評

「天氣冷，請喝杯茶！」最近氣溫下降，高山出現10度以下低溫，梨山遊客中心解說員莊美雲熱心招呼來往遊客，並耐心接受詢問。一位遊客特別投書交通部觀光局肯定她的服務，參山國家風景區管理處長曹忠猷也專程帶著禮物到梨山當面感謝她。

曹忠猷說，觀光局局長信箱日前收到來自北部的民眾投書，陳述梨山遊客中心解說員莊美雲待客服務態度良好，甚至解說了30分鐘都未顯不耐，令人佩服和感謝。

莊美雲回想，投書者應是2名退休女老師，她們一月間某天中午時分搭車到山上，並進入客服中心後詢問「這附近有甚麼好玩的、好吃的？」她隨即上前告知附近的中正路上有好吃的，楓之谷1956秘密花園的五福鐘可以去敲一下，帶來好運氣。兩名女老師提出很多問題，她都一一詳細解答，並補充解說，前後問了30分鐘。

她說，在梨山遊客中心服務4年，把到梨山的遊客都當成朋友，因為從平地到梨山車程至少4個鐘頭，來一趟相當難得，當然要誠摯熱烈歡迎，而且知無不言，言無不盡，要把這好山好水的好地方，報給大家知道。