原台中市8區15日上午9時起停水23小時 影響91697戶

台灣自來水公司四區處上午宣布，為辦理台中市北屯區北屯路三光北一街、進化北路、健行路的1350公釐送水幹管檢修作業，因此台中市原8個區部分里別，將自15日上午9時起至16日上午8時止停水，總計停水含減壓計23小時，停水戶數7萬9749戶、水壓降低用戶數1萬1948戶，合計影響戶數9萬1697戶。

停水區域有：

(一)全里停水：

1.西區：藍興里、東昇里、廣民里、三民里、利民里、民生里、、安龍里、平和里、昇平里、雙龍里、後龍里、和龍里、公正里、公德里、公益里、中興里、民龍里、公平里、忠誠里、忠明里。

2.東區：干城里、富台里、富仁里、東勢里。

3.中區：中華里、大誠里、柳川里、大墩里、光復里、公園里、繼光里、綠川里

4.北區： 中正里、六合里、大湖里、錦平里、新興里、文莊里、光大里、五常里、新北里、樂英里、錦村里、錦洲里、錦祥里、金華里、金龍里、邱厝里、建興里、賴村里、育德里、淡溝里、健行里、中達里 、建德里、頂厝里、崇德里、賴厝里、賴福里、賴興里、賴旺里、賴明里、梅川里、明德里、明新里、長青里、立人里。

5.北屯區：北京里、三光里、北屯里、平昌里、平安里、平德里。

6.西屯區：何福里、何德里、何明里、何厝里、何南里、何成里。

7.南屯區：大業里 、文心里、大同里。

(二)部分停水：

1.南區：新榮里、長榮里、長春里 。

2.西區：大忠里、土庫里、公民里。

3.東區：新庄里、合作里、東南里、旱溪里。

4.北屯區：北興里。

5.南屯區：同心里、大誠里、溝墘里、惠中里。

6.西屯區：何源里、何仁里、何安里。

(三)降壓： 北屯區：平田里、平心里、平和里。

(四)部分降壓：

1.北屯區：平興里、東光里、平順里、平福里、平陽里、水湳里。

2.南屯區：田心里、溝墘里、惠中里。

3.西屯區：大福里、大鵬里、逢福里、惠來里、大河里、何源里、何仁里、何安里。

水公司說、除停水、降壓區域外、其餘地區仍保持正常供水。恢復供水時、自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區、因水壓需一段時間方可恢復正常、故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便、敬請見諒。

取水站位置：

1.西區西區中美街與長春街交叉口(中美公園)台中服務所04-22210169

2.西區西區精誠路與精忠街交叉口(屈臣氏轉角)

3.西區西區中興街與公正路交叉口(市民廣場人行道)

4.西區西區昇平街51號(活動中心)

5.西區西區精誠二十八街與精誠三十街交叉口(大忠公園)

6.西區西區大全街與貴和街交叉口

7.西區西區自治街與大明街交叉口

8.西區西區五廊街155號(公民里辦公處)

9.西區西區忠勤街339號對面(忠勤公園)

10.西區西區民生路(國立臺中教育大學門口邊)

11.中區中區光復路與大誠街交叉口

12.中區中區興中街88號(四里活動中心)

13.中區中區繼光街與光復路交叉口

14.北區北區育強街119號(錦祥里活動中心)

15.北區北區健行路86巷內活動中心

16.北區北區育才北路35號(福德堂)

17.北區北區雙十路2段2號(自來水公司)

18.北區北區漢口路四段168號(賴厝國小門口旁)

19.北區北區永興街與德化街交叉口

20.北區北區五義街123號前

21.北區北區英才路172號(中達活動中心前)

22.北區北區健行路與華中街口(健行國小行健館前方)

23.北區北區博館路100號(淡溝福德祠)

24.東區東區自由路三段與進德路交叉口

25.東區東區自強街2巷32號(合作里集會所)

26.北屯區北屯區柳陽東街與北平路交叉口(小停車場旁)

27.北屯區北屯區進化北路55-4號前(北屯市場)

28.西屯區西屯區甘肅路一段與永昌二街交叉口(甘肅公園)

29.西屯區西屯區大隆路與大容東西街口(何成廣場)

30.南屯區南屯區大業路100號(大業國中門口旁)

臨時供水站：共30站

免付費服務專線：1910

台中給水廠：04-22442469

台中服務所：04-22210169