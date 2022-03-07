廬山溫泉區遷建埔里福興農場 監察委員調查履勘

埔里福興農場溫泉區遲未營運、廬山溫泉區少數業者持續違規營業，審計部提報告呈監察院，監察委員今天到廬山、埔里調查，縣府表示，努力做到確保遊客安全、永續發展等目標。

仁愛鄉廬山溫泉區遷建埔里鎮福興農場，監察院為了解土地讓售等細節，今天安排調查履勘行程，監察委員田秋堇、范巽綠等人率調查官、國家災害防救科技中心實地踏勘溫泉區，部分過程「調查不公開」，但接受溫泉協會及業者陳情。

陪同調查履勘的南投縣副縣長陳正昇指出，監委關切廬山溫泉區北坡母安山地滑危機，這次深入實地訪查縣府公告廢止廬山溫泉區及旅館區改為保護區、河川區的相關配套作為，及縣府為安置廬山溫泉區業者而開發埔里鎮福興農場溫泉區的努力。

陳正昇說，縣府竭力兼顧法理、成本、業者困難等考量，開發完成福興農場溫泉區，並獲國家卓越建設獎、建築園冶獎肯定，但一定仍有未盡圓滿之處，縣府持續努力，盡量做到確保遊客安全、業者持續經營、福興溫泉區永續發展的最大目標。

當地60多名旅宿、小吃、紀念品販售業者聯合向監委遞陳情書，前仁愛鄉長江子信代表向監委提出，廬山溫泉區改列保護區、河川區後，業者因違反發展觀光條例等遭開罰共逾新台幣2900萬元，而母安山地滑威脅屬於天災，期盼在禁止營業外，設法維持業者合法生計。

縣府透過新聞稿表示，國家災防中心主任陳宏宇向監委說明母安山地質破碎、持續下陷，估計約有40公尺厚的岩石土層恐從逾400公尺高處往廬山溫泉區滑動，屆時整個溫泉區恐怕如小林村一夕慘變。

不過，精英村長巫再生說，中央只強調母安山有地滑危險，卻沒有真正重視在地居民生計，而母安山的危險，一說再說，但沒人知道何時出現，業者做生意糊口挨罰，希望監委真正重視協助。

位於仁愛鄉的廬山溫泉區曾聞名全台，但民國97年辛樂克颱風、98年莫拉克颱風陸續重創，加上經濟部中央地質調查所發現廬山北坡母安山有地滑風險，若雨量超過一定程度，恐怕會造成大規模山崩，遭政府劃定為保護區及公告廢止廬山溫泉區後沒落至今。

由於溫泉區土地已變更為保護區，依廬山都市計畫現行土地使用管制要點規定，不得為原來使用，換言之，現有業者喪失繼續營業的合法性及正當性，不得繼續營業，但仍有餐廳和旅館為了生計繼續經營。

為安置廬山溫泉區業者，縣府推動「南投埔里福興農場旅館區開發計畫」，完善公共設施包括遊客中心、停車場、親水公園、地景公園附設壘球場、污水處理廠、自來水淨水廠，旅館區可建築用地面積約21萬平方公尺，縣府辦理專案讓售廬山業者，尚未營運。