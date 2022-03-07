當阿公樂找算命仙幫命名 網友崩潰：孫女長大會哭

南投縣有民眾因剛當阿公上網與分享喜悅，並附上命名的「紅紙」，盼網友給意見，未料紅紙上出現「麗珠」、「招弟」、「美麗」、「素琴」等名字，因太老派，網友傻眼崩潰，也引發熱議，紛建議這位阿公換個算命老師，不然「孫女長大會哭」。

南投草屯一名阿公因家中小孫女剛誕生，開心在臉書社團「草屯人」分享喜悅，並放上算命老師幫忙命名的紅紙，除了詢問「草屯哪裡有在幫小嬰兒命名」，並指出，兒子喜歡「燕珍」，他則比較喜歡「雅麗」，盼鄉親網友能給他意見。

未料，網友一看傻眼崩潰，因上頭的「麗珠」、「麗華」、「淑娟」、「淑美」、「秀英」、「美麗」、「秋月」、「玉雪」、「玉蘭」、「美妙」、「燕珍」、「玉雀」、「招弟」、「月霜」、「秋莉」、「秋鳳」、「玉枝」、「秋英」、「美雲」、「素琴」等名字，每個很有年代感。

而這張命名的「紅紙」也在引發地方社團熱議，除了極少數網友認為「燕珍」或「雅麗」還行，其餘一面倒的在勸退分享貼文的阿公，很多人說紅紙上的名字，跟他阿嬤、媽媽、婆婆、阿姨的同名，直呼「真的太老派」、「菜市場」、「傻眼」。

不少網友則狠酸算命老師，「這位姓名學老師最少有120歲了吧」、「這個師父太久沒有換範例了喔」、「這是邊看戲說台灣邊想的名字吧」、「這取名的老師是認真的嗎」，也有網友內心感到安慰，「突然覺得叫『怡君』很棒」。

網友們紛紛勸退這位阿公，並建議他再另請高明，或將命名權留給小孫女的父母，取些比較符合年輕世代、現代感的名字，否則「孫女長大懂事會想哭」、「小孩以後看了會哭！老師會笑」，也「省得以後還要再改名」。