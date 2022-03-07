植樹不只1天！南投埔里育樹季開跑 苗木免費送

時序入春，南投縣埔里鎮公所以生態復育為重點規劃「育樹季」活動，與台一種苗合作將於3至5月免費發放蜜源及食草植物，給全鎮中小學種植，盼營造蝴蝶棲地，11日在公所門口發放苗木，供民眾免費領取，每人限領2株，贈完為止。

埔里鎮公所指出，節氣適逢驚蟄與春分前後，土壤濕潤、氣候逐漸多雨，最適合植樹造林，為此在3至5月期間規劃「埔里育樹季」系列活動，並以生態復育為重點，邀鎮內中小學廣植蜜源及食草植物營造棲地，盼重現「蝴蝶王國」的美景。

而為推動生態復育計畫，公所今年再與台一種苗公司合作，由其贊助高士佛澤蘭、馬纓丹、小葉馬纓丹、繁星花、長穗木等適合在春季栽種的蜜源及食草植物，並於育樹季期間分批贈予各校種植，清潔隊也將辦理一系列校園環保宣導活動。

埔里鎮長廖志城說，鎮立圖書館也搭配育樹活動策展，3月份書展將以「綠色奇蹟」為主題，提供植栽與堆肥、用廚餘做堆肥等綠色讀物，讓讀者不僅當個綠手指，同時提倡垃圾減量，鼓勵民眾響應環保，一起努力讓地球更美好。