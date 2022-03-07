台中公有零售市場攤鋪位租金不一 市府提案修法調整

縣市合併12年，台中市各公有零售市場攤鋪位使用費仍沿用合併前各地自行訂定之標準收費，出現收費高低不一、原縣區高於市區等情形，引發民怨，市議員李天生今要求市府應訂定統一收費標準，避免製造困擾。市府經濟發展局今表示，已提出「公有零售市場攤鋪位使用費標準」草案，將送請市議會審議通過後實施。

李天生說，台中市有42處公有零售市場，不過各市場攤鋪位使用費高低不一，價格相差懸殊，其中原縣區收費由代表會審查通過公告實施，縣市合併後，大家比較發現，不僅各地公有市場收費不同，原縣區收費還高於市區，因而出現抱怨。

他說，以霧峰公有零售市場為例，當初採競標方式招商，由價高者取得攤鋪位使用權，因而收費遠高於市場行情，攤家多年來不斷陳情要求調降租金，且抱怨，霧峰公有零售市場每年都出現大幅盈餘，但政府並非營利事業，應該調降使用費。

經發局說，依「公有零售市場攤鋪位使用費標準」草案試算，原本租金偏高的原縣區，多數會調降，原本租金較低的市區則是調漲；其中霧峰公有市場平均約可調降30%，不過北區中德市場鋪位使用費約調升3倍。對於鋪位部分租金增加，攤位部分租金減少，預期會有人反彈，將加強溝通化解。市議會若審議通過，預訂113年配合市場攤鋪位重新簽約時實施。

台中市計有42處公有零售市場，共計有4603個攤鋪位。在攤鋪位數量方面，建國市場排名第一，計有711個攤鋪位；其次為第二公有市場307個攤鋪位；攤鋪位最少的是追分市場4個攤鋪位，其次是大甲日南市場7個攤鋪位。