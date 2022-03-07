女力故事分享 女檢、新移民與身障家長走出一片天

台中市政府社會局今舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」，邀請38位女力代表分享生命故事。社會局長彭懷真送上玫瑰，呼應1908年紐約婦女遊行口號「麵包與玫瑰」，期待女性成為家庭支柱，同時也擁有自己的生活。

社團法人台灣陽光婦女協會承辦，社會局長彭懷真指出，台中市女性比例占50.9％，女力已成為台灣的重要力量。今年從各領域選出38位女力代表，展現女性毅力與耐力，在各領域中深耕。

社會局表示，以農會為例，2017年台中市只有1名女性理事長，去年已有3位，女性區長的比例更是六都之冠。

女力代表，主任檢察官洪淑姿積極投入婦幼保護安全，結合網絡，建立在地團隊合作模式，推動性侵害案件一站式服務，體貼被害人，不讓訊問造成二次傷害。

新住民楊采瑩女士遠嫁來台，在北屯婦培中心協助下，憑藉自身努力，不但擔任新住民語文教學支援人員，發展料理包宅配事業。

信望愛智能發展中心執行長林寶珍，以家長身分，創立台中縣第一家機構，開啟身障服務專業化的進程，歷年評鑑均獲「優等」佳績，為在地身障者開創人生的一片天空。

社會局表示，為了培植發揮更多女性的能力，台中市現有8處婦女及新住民培力中心及1處婦女及新住民培力平台，歡迎民眾共襄盛舉。