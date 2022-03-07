快訊

台中興中街大火奪6命 女房東「愛撿回收物」驚人身價曝光

賑災烏克蘭捐款達3億 外交部：先撥1億助難民

女力故事分享 女檢、新移民與身障家長走出一片天

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」。圖／社會局提供
台中市政府社會局委託社團法人台灣陽光婦女協會，舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」。圖／社會局提供

台中市政府社會局今舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」，邀請38位女力代表分享生命故事。社會局長彭懷真送上玫瑰，呼應1908年紐約婦女遊行口號「麵包與玫瑰」，期待女性成為家庭支柱，同時也擁有自己的生活。

社團法人台灣陽光婦女協會承辦，社會局長彭懷真指出，台中市女性比例占50.9％，女力已成為台灣的重要力量。今年從各領域選出38位女力代表，展現女性毅力與耐力，在各領域中深耕。

社會局表示，以農會為例，2017年台中市只有1名女性理事長，去年已有3位，女性區長的比例更是六都之冠。

女力代表，主任檢察官洪淑姿積極投入婦幼保護安全，結合網絡，建立在地團隊合作模式，推動性侵害案件一站式服務，體貼被害人，不讓訊問造成二次傷害。

新住民楊采瑩女士遠嫁來台，在北屯婦培中心協助下，憑藉自身努力，不但擔任新住民語文教學支援人員，發展料理包宅配事業。

信望愛智能發展中心執行長林寶珍，以家長身分，創立台中縣第一家機構，開啟身障服務專業化的進程，歷年評鑑均獲「優等」佳績，為在地身障者開創人生的一片天空。

社會局表示，為了培植發揮更多女性的能力，台中市現有8處婦女及新住民培力中心及1處婦女及新住民培力平台，歡迎民眾共襄盛舉。

台中市 新住民 身障者

延伸閱讀

綠營縣長初選 黨籍女立委相挺屏東女力周春米

歡慶38婦女節 「udn讀創故事」精選女力書系 想看的小說女主通通有！

全國身障運動會今年在台中 羽球隊開站集訓達9個月

健保署中區業務組辦「傳愛健保」 愛心捐款助弱勢繳欠費

相關新聞

集集軍史公園將變身 打造鎮內首座共融式特色公園

集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，預計今年六月可以完工，鎮長陳紀衡強調，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式...

和平山區中小學交通車老舊 中市府買5輛新車今啟用

台中市和平山區國中小學5所學校使用的交通車已老舊，車齡已達使用年限，台中市政府新購5輛交通車，今天舉行交通車啟用典禮，讓...

台中公有零售市場攤鋪位租金不一 市府提案修法調整

縣市合併12年，台中市各公有零售市場攤鋪位使用費仍沿用合併前各地自行訂定之標準收費，出現收費高低不一、原縣區高於市區等情...

女力故事分享 女檢、新移民與身障家長走出一片天

台中市政府社會局今舉辦「女綻女盛-女力故事分享記者會」，邀請38位女力代表分享生命故事。社會局長彭懷真送上玫瑰，呼應19...

兩百多年彰化縣定古蹟鹿港金門館 明年3月修復完工

有兩百多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港金門館，因自然災害及生物因素逐漸損壞，彰化縣政府今天舉辦修復工程開工典禮，預定明年3月完...

注意！南投植樹節捐發票送苗木 提前至11日換發

植樹節將屆，林務局南投林管處今年主打「『碳循』原生種」，將提供1萬2000株台灣原生種苗木，讓民眾「捐發票換花苗」，但今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。