兩百多年彰化縣定古蹟鹿港金門館 明年3月修復完工

有兩百多年歷史的彰化縣定古蹟鹿港金門館，因自然災害及生物因素逐漸損壞，彰化縣政府今天舉辦修復工程開工典禮，預定明年3月完工，縣長王惠美說，相信透過整體修復，將金門舘建物特色保存下來，吸引更多遊客來鹿港觀光，活絡經濟。

彰化縣文化局表示，金門館主祀蘇府王爺，為金門人士及福建水師所祭祀的神祇。清嘉慶年間，信士供奉蘇府王爺神祇自臺灣府城經鹿港，將神像留在此地供奉。嘉慶10年（1805年）鹿港士紳許樂三命其子薄賣房舍，做為蘇府王爺的廟宇，並整修為「班兵伙舘」使用，在清末時改稱金門舘。

鹿港金門館因建築形式非常具有歷史特殊性及稀少性，極富歷史文化價值，縣府在2000年指定為縣定古蹟。臺灣目前有三座金門館，除鹿港以外，另兩處分別位在艋舺（萬華）、台南安平。

縣長王惠美在主持動工儀式時表示，鹿港金門舘受到自然災害及生物因素逐漸損壞，去年在縣府極力爭取下，文化部文資局補助1500萬元、縣府配合款400萬元、所有權人自籌款100萬元，合計以兩千萬元辦理修復，工程項目包括屋頂、地坪、木作結構的修復、蟲蟻防治、消防等項目，預定明年3月完工。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港金門舘是鹿港極具代表性的會館，不管是建造的技術或是呈現當年金門人來到鹿港的歷史，都深具意義，相信修復之後，能重現當年金門舘的輝煌。