快訊

直播／今日本土+2、境外+27 無死亡個案

烏克蘭戰報：停火殺人的「敘利亞戰術」與傭兵？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集集軍史公園將變身 打造鎮內首座共融式特色公園

聯合報 / 記者黑中亮/即時報導
集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式特色公園。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式特色公園。記者黑中亮／攝影

集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，預計今年六月可以完工，鎮長陳紀衡強調，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式特色公園，不但讓老年人行動不便者更方便進出，小孩子也能盡情玩耍，

集集鎮長陳紀衡說，軍史公園為九二一大地震後，集集鎮為復甦地方旅遊資源，積極推展觀光事業，經當時台灣省政府及國防部等協助下成立，是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內有停放F104戰機、C119運輸機、M41、M18、M48戰車、海軍陸戰隊LVT兩棲登陸艇，及各式砲塔、山炮等，原先是縣內少有結合國防教育及觀光休閒為一體的主題公園。

陳紀衡表示，南投縣內的親子公園供不應求，尤其每逢假日，中興新村的兒童公園、名間親子生態園區一定爆滿，集集鎮公所爭取「軍史公園地景環境改善計畫」，主要是讓軍史公園變身為鎮內第一座共融式特色公園，但仍保留軍事氛圍，讓軍事設施具可爬、可碰觸、可進出體驗，並優化公園內部空間，含優化地面的高程、新增無障礙設施與兒童遊戲空間，打造各年齡層都能親近的環境。

集集鎮公所表示，有二十多年歷史的軍史公園，現有空間規畫不佳，地面高程導致行走路線狹窄，民眾既不易親近軍品，也缺乏兒童遊戲空間與無障礙設施，獲內政部營建署補助680萬後已於今年1月17日開工，預計6月27日完工，軍品收藏獲許多軍事迷的喜愛，然而，未來軍史公園升級後，將成為鎮內第一座共融式特色公園，也可提供縣內親子族群遊憩空間，間接帶動觀光人潮。

集集軍史公園是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內陳列海陸空軍的重要退役武器，是縣內首座國防觀光主題公園。記者黑中亮／攝影
集集軍史公園是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內陳列海陸空軍的重要退役武器，是縣內首座國防觀光主題公園。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式特色公園。記者黑中亮／攝影
集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式特色公園。記者黑中亮／攝影

集集 親子 南投

延伸閱讀

影／南投列艱困選區 民進黨縣長參選人卡 基層焦慮

南投偏鄉客運高鐵班次少 公路總局縣府路權互踢皮球

母石虎遭路殺亡 已是南投集集今年第3起路殺通報案

集集山蕉做品牌 衝銷日目標翻3倍月出貨2000箱

相關新聞

集集軍史公園將變身 打造鎮內首座共融式特色公園

集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，預計今年六月可以完工，鎮長陳紀衡強調，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式...

和平山區中小學交通車老舊 中市府買5輛新車今啟用

台中市和平山區國中小學5所學校使用的交通車已老舊，車齡已達使用年限，台中市政府新購5輛交通車，今天舉行交通車啟用典禮，讓...

注意！南投植樹節捐發票送苗木 提前至11日換發

植樹節將屆，林務局南投林管處今年主打「『碳循』原生種」，將提供1萬2000株台灣原生種苗木，讓民眾「捐發票換花苗」，但今...

中市花東、自強新村 落成捐贈

由慈濟基金會援建的台中市太平區自強新村及霧峰區花東新村住宅，昨天舉辦落成捐贈典禮。行政院原住民族委員會主任委員夷將‧拔路...

南投竹山建水資中心 明年中完工

為提升城市汙水處理效能，南投縣政府擬斥資18億元建置竹山鎮汙水下水道第一期工程，其中水資源回收中心新建經費約1.8億元，...

托嬰中心設監管雲 中市2處先試

台中市議會今起召開臨時會，民進黨團要求市府提出私立麗喆小學、華興托嬰中心集體兒虐事件調查、究責及未來防治策專案報告。藍綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。