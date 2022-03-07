集集軍史公園將變身 打造鎮內首座共融式特色公園

集集鎮公所已啟動軍史公園地景環境改善計畫，預計今年六月可以完工，鎮長陳紀衡強調，未來這座特色公園將轉型為集集鎮首座共融式特色公園，不但讓老年人行動不便者更方便進出，小孩子也能盡情玩耍，

集集鎮長陳紀衡說，軍史公園為九二一大地震後，集集鎮為復甦地方旅遊資源，積極推展觀光事業，經當時台灣省政府及國防部等協助下成立，是南投縣首座並具規模展示國軍除役武器公園，園內有停放F104戰機、C119運輸機、M41、M18、M48戰車、海軍陸戰隊LVT兩棲登陸艇，及各式砲塔、山炮等，原先是縣內少有結合國防教育及觀光休閒為一體的主題公園。

陳紀衡表示，南投縣內的親子公園供不應求，尤其每逢假日，中興新村的兒童公園、名間親子生態園區一定爆滿，集集鎮公所爭取「軍史公園地景環境改善計畫」，主要是讓軍史公園變身為鎮內第一座共融式特色公園，但仍保留軍事氛圍，讓軍事設施具可爬、可碰觸、可進出體驗，並優化公園內部空間，含優化地面的高程、新增無障礙設施與兒童遊戲空間，打造各年齡層都能親近的環境。