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和平山區中小學交通車老舊 中市府買5輛新車今啟用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府採購5輛交通車供和平山區國中小學校使用，今天辦啟用典禮。圖／台中市教育局提供
台中市政府採購5輛交通車供和平山區國中小學校使用，今天辦啟用典禮。圖／台中市教育局提供

台中市和平山區國中小學5所學校使用的交通車已老舊，車齡已達使用年限，台中市政府新購5輛交通車，今天舉行交通車啟用典禮，讓偏鄉學生可安全上下學。

台中市教育局長楊振昇今天在和平國小主持交通車聯合啟用典禮，博愛國小學生拉小提琴，和平國小學生原住民舞蹈表演迎賓，學校安排原住民祈福儀式，為這5輛交通車啟行做祈福，現場還有多所學校的學生親自製作感謝卡片，感謝市政府買新的交通車。

楊振昇表示，和平區梨山國中小、平等國小、中坑國小、和平國中與自由國小等5校的交通車，是民國101年3月由市府教育局媒合企業捐贈，5車的車齡都於111年3月達10年期滿，依現行法規和安全考量不得載送學生，各校校長都苦惱學生上下學問題。

中市府去年底專案補助1100萬7177元，共採購了4輛20人座、1輛8人座交通車，讓和平區的學生們與學校的距離變近，位處台中市最偏鄉的學童可以快樂平安上下學，家長們安心工作。

和平區位於台中市之東北角，面積約1037平方公里，是全市29區面積最為遼闊第一大區，區內還有3所實驗學校，包含和平國中、博屋瑪及中坑實驗小學，其中，中坑國小學區內只有2位學生，其他30多位學生來自豐原、東勢、新社、石岡，學校需要市府補助交通車，提供學生們更便捷的上學之路，也讓家長們有更多元的教育選擇權。

中坑國小一名家長說，很感謝愛心巴士溫暖接送，可以減輕家長接送的負擔，學生們每天準時到校接受學校教育，家長們也可以安心工作。

台中市政府採購5輛交通車供和平山區國中小學校使用，今天辦啟用典禮。圖／台中市教育局提供
台中市政府採購5輛交通車供和平山區國中小學校使用，今天辦啟用典禮。圖／台中市教育局提供
台中市政府採購5輛交通車供和平山區國中小學校使用，今天辦啟用典禮，小學生跳舞迎賓。圖／台中市教育局提供
台中市政府採購5輛交通車供和平山區國中小學校使用，今天辦啟用典禮，小學生跳舞迎賓。圖／台中市教育局提供

小學 台中市 原住民

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