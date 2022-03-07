注意！南投植樹節捐發票送苗木 提前至11日換發

植樹節將屆，林務局南投林管處今年主打「『碳循』原生種」，將提供1萬2000株台灣原生種苗木，讓民眾「捐發票換花苗」，但今年植樹節適逢假日，兌換時間提前至11日上午10時，每人限領5株，現場發放，不預約保留，送完為止。

南投林區管理處指出，該處每年都會在植樹節當天辦理「捐發票換苗木」活動，而今年以「『碳循』原生種」為主題，挑選發放金毛杜鵑、小葉赤楠、山黃梔、桃金孃、呂宋莢迷及竹柏等6種台灣原生種苗木，預計將發出1.2萬株。

今年發放的苗木各具特色，其中金毛杜鵑可觀花，小葉赤楠是觀葉植物，山黃梔具有花香，桃金孃果實可食用，呂宋莢迷是極佳的蜜源植物，竹柏適合當盆栽，建議民眾先上網了解其種類及特性，並依種植環境，能夠適地適木種植再領取。

只不過，今年312植樹節適逢假日，「捐發票換花苗」活動因此提前在植樹節前最後一個上班日，也就是3月11日（五）在南投林管處本處及轄屬埔里、竹山、丹大、水里、台中工作站，共6處同步辦理發放。

南投林管處表示，民眾可憑1至3月發票兌換領取，1張可換1株，1人限領5株，不接受預約保留，且現場不提供提袋，民眾需自備提袋領苗，送完為止，相關資訊已公告於官網（https://nantou.forest.gov.tw/）業務公告區。